ÖSSZETARTOZUNK, SZÁMONTARTALAK, FELHÍVLAK! A katolikus Háló mozgalom (halo.hu/1155) több mint 30 éve épít határokon átívelő, magyar–magyar közösségi kapcsolatokat a Kárpát-medencében ökumenikus szellemiségben. Az erdélyi Háló-iroda Csíksomlyón működik, vezetője Csobot-Györgydeák Szabolcs. A mozgalom három éve kezdeményezte, hogy a Nemzeti Összetartozás Napjára, a szétszakítás, a trianoni békediktátum évfordulóján vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a határokon túli, különösen a szórványban élő barátainkat, ismerőseinket. Mindenképpen élő szóval tegyük: telefonáljunk vagy használjuk az internetes lehetőségeket, közösségi felületeket. A határtalan szeretet hangján fonjuk be a Kárpát-medencét, megerősítve kapcsolatainkat és nemzettársainkat. Kezdeményezésükhöz a közösségi oldalukon is csatlakozhat: facebook.com/events/2908764159191479. Várják a visszajelzéseket, élményeket a trianon@halo.hu e-mail- címen.

ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZE. Szent István király ezeresztendős keresztény államiságát a Kárpát-medencében Trianonnál pont egy évszázada zúzták szét, feldarabolva Magyarországot, szétszórva nemzetünk részeit. A tíz évvel ezelőtt megszavazott kettős állampolgárságról szóló törvény lehetőséget adott az elcsatolt területeken élő és a világban szétszóródott magyarok számára közjogi értelemben újra az anyaország részévé, annak állampolgárává válni, vagyis a területi szétszakítottság ellenére újra összetartozni. A trianoni békediktátum aláírásának napján mindezekre emlékezve, a magyar közösséghez tartozás egy sajátos szimbólumaként fogalmazták és hirdették meg az Összetartozásunk Tüze eseményt, és várják politikai, világnézeti hovatartozástól függetlenül minél több magyar ember, család, közösség, szervezet, intézmény, önkormányzat, párt csatlakozását szerte a nagyvilágban. Gyúljon meg ma 20.20-kor (budapesti idő szerint) mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, az Összetartozásunk Tüze! Részletek a gyujtsukmeg.ma honlapon, e-mail: info@gyujtsukmeg.ma, Popovics Pál.

Tánc

NÉPTÁNCOSOK AZ ÖSSZETARTOZÁSÉRT. Az összetartozás napja alkalmából ma teszik közzé az osszetartozas100folk közösségi oldalon azt a néptáncos kisfilmet, amelyet Kárpát-medencei, köztük háromszéki néptáncegyüttesek videóklipjeiből állított össze Sztanó Hédi film- és televíziós rendező, a Hagyományok Háza munkatársa és Pál István „Szalonna” népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Az Összetartozás100folk – Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét elnevezésű néptáncos megemlékezés kezdeményezőinek szándéka, hogy felhívják a figyelmet az összetartozásra és közösségünk hagyományaiból sarjadó életerejére.

SZÁZLÁBÚ. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ ma 20 órától a sepsiszentgyörgyi Százlábú Néptáncegyüttes 2016-ban tartott jubileumi ünnepségét eleveníti fel az intézmény Facebook-oldalán (facebook.com/cultcov.ro). A mára már a megye legnagyobb közösségépítő-néptáncos mozgalmává alakult tánccsoport az új generációkkal, a Százlábacskákkal és az Aprólábakkal együtt közel 160 tagot számlál. A Virág Imola és Endre által vezetett együttesek célja a fiatal korosztállyal megismertetni és megszerettetni a magyar népzenét és néptáncokat.

Képernyő

A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából a Duna Televízió ma 20.05-kor sugározza Koltay Gábor legújabb, az alkalomra készített, Hétköznapi Trianon című 75 perces filmjét. Az alkotásban két fiatal a trianoni békediktátum okai után kutat Versailles-ban és az erdélyi Bonchidán, bemutatva az 1920 utáni, máig ható tanulságokkal járó nemzetfejlődést és a velünk élő trianoni következmé­nyeket is.

Ugyanezen a napon a Duna World 15 órától ismétli meg a 2018-ban a Hősök terén több száz fő közreműködő – köztük közismert énekesek, színészek – részvételével nagy sikerrel bemutatott Tria­non című rockoperát, Koltay Gergely zeneszerző alkotását.

Hitvilág

A MEDJUGORJEI IMACSOPORT első csütörtöki találkozót tart ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia udvarán. A program: szentmise, szentségimádás, rózsafüzér. A szentmisét Kovács Károly káplán mutatja be. Az érvényes szabályok tiszteletben tartásával lehet részt venni a szentmisén, ajánlatos összecsukható kis széket, térdeplőt vinni. A februárban elkezdett területi imalánc záró szentmiséjén nagy hálaadás lesz a jó Istennek és a Szűzanyának, amiért több helységből is csatlakoztak személyek, családok, és hogy elkerülte őket a járvány. A három hónapos imaláncban a saját otthonukért, házukért, udvarukért és városukért imádkoztak azok a személyek, akik bekapcsolódtak. Élő közvetítés lesz az imacsoport közösségi oldaláról.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–15 óráig tart nyitva. 15 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Ennek szövegét, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, és várják meg a visszaigazolást. A szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Hirdetések, gyászjelentők

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kőröspatakon ma 9–16 óráig az 1, 2, 3, 6, 9-es transzformátorállomás körzetében, Kovásznán pénteken 9–15 óráig a Plevnei és Ștefan cel Mare (az Ady Endrétől a Felsőpáva, Butykák, Havadtőy Sándor) utcában szünetel az áramszolgáltatás.

ÚJRAINDULT AZ RMDSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATA. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Barót) irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, valamint lehúzósok mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

AUTÓBUSZJÁRATOK. Sepsi­szentgyörgy közszállítási vállalata, a Multi-Trans márciusi bérleteit június 9-ig még használhatják, eddig az időpontig kell beszerezni a júniusi bérleteket az ismert munkapontokon.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját. Ma Illyefalván, pénteken Aldobolyban és Sepsiszentkirályban gyűjti a régi ruhákat, tönkrement bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!)

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos dokumentumokat elektronikus regisztrációval az aici.gov.ro applikáción is be lehet nyúj­tani.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek (és környékbeliek) a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik betartani az érvényes egészségügyi előírásokat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Romulus Cioflec utcai 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki; Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.