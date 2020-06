Kondor Ágota mentálhigiénés szakember és iskolaigazgató után most Kovács Réka tanácsadó, tanár mondta el lapunknak gondolatait.

– Hát ez nem úgy sikerült, ahogy elképzeltétek, ahogy elképzeltük… azt gondoltuk, ugyanúgy ünnepelünk benneteket, mint a korábbi évfolyamokat, s közösen visszanézhetünk az együtt töltött pillanatokra…

Az érettségi viszont nem marad el, azzal meg kell küzdenetek, az azt megelőző nagy ölelések nélkül.

Biztos vagyok benne, hogy megteszitek, ami tőletek telhető. De mit is tehettek? Hátha valami segíthet abból, amit most elmondok…

A beosztást mindannyian így vagy úgy gyakoroljátok. Meg kell találnod azt a mennyiségű feladatot, ami nem túl sok, de ugyanakkor kihívást is jelent, továbblépést is. Ha este azt érzed, ma léptél, haladtál, s ez lendületet adott, holnap a következő lépést fogod megtenni. Ha lehet, a fókuszt mindig a mai napra helyezd, az aznapi feladatra. Ha az egész érettségi anyagra gondolsz, teljesíthetetlennek tűnik.

Súlypontozz! Sokat segíthet, ha megvizsgálod, hogy mi a legfontosabb még ebben a pillanatban. Tartsd az egyensúlyt! Csak valós teljesíthető alapokra tervezz! Mi az, ami működik nálad? Hogyan megy a legkönnyebben, mikor tudsz a leghatékonyabban tanulni? Mi az, ami téged összeszedetté tesz? Most írd is le a válaszaidat, ugyanis ha leírod, erőteljesebben hat rád, mélyebben beléd ivódik és célirányosabbá teszi a munkádat.

Sokat segíthet, ha megvizsgálod, hogy te hogyan haladsz jobban: ha csak egy tantárgyból tanulsz, vagy ha egyikkel pihened a másikat. Ha kettőnél több tantárgyból tanulsz, már szétszórttá tehet. Azt is tudnod kell magadról, mikor tanulsz hatékonyabban, milyen módszerrel. Néha jót tesz, ha le is írod, mert írás közben olyan dolgokat tudhatsz meg magadról, amit korábban nem tudtál. A tervezést is jó, ha írásban teszed, ugyanis az sokkal erőteljesebben beléd ivódik, komolyabban veszed, reálisabb célokat tudsz kitűzni magadnak.

Fontos megfogalmaznod, hogy mi a célod. Minél magasabb átlag, vagy éppen csak át akarsz menni. Ha egy tantárgyból épp csak ötösre hajtasz, mindenképpen meg kell tanulnod a különböző tételeknél az alapokat. Most, utolsó pillanatban még azt teheted, hogy alaposan átvizsgálod a tételek szerkezetét, hasonlítsd össze az ismereteiddel, az erősségeiddel. Muszáj kidolgoznod egy stratégiát, melyik résznél tudsz elérni jó pontszámot.

A pihenéshez olyan tevékenységeket válassz, amelyek érzelmileg is feltöltenek, de főleg fizikailag mozgatnak meg. A tanulás, mint tudod, sok energiát von el, és a feltöltődés a barátaiddal, rajzolással, mozgással további erőforrást biztosít. A filmek, a számítógép a bambulást, a kikapcsolódást megoldja, erőt, lendületet, fizikai energiát azonban nem szabadít fel.

És hát jelen kell lenni a tanulásban. Fontos, hogy összpontosíts: most ezt végzem, minden mást kizárok. Ez nem is olyan könnyű, mert máskor a multitaskingot (egyszerre több mindent csinálni) részesíted előnyben. A jelenlétet segíti, ha jegyzetelsz, kiemelsz, újra meg újra leírod azt. Ha papíron összekötsz dolgokat, az segít, hogy képzeletben is össze tudd kötni. Gondolkodj, keress összefüggéseket… Ha magolni kell, akkor keress vicces összefüggéseket, az biztosan megmarad…

És legyetek egymás támaszai, segítsetek egymásnak tanulásban, érzelmileg. Amit tudsz, kétszeresen tudod, ha érthetően el is magyarázod. Ez nagyon jó ismétlési lehetőség. Mindenki azt, amiben erős. Segíts és merj segítséget kérni.

Nyugodtan mehetsz vizsgára, ha megtetted a tőled telhetőt!