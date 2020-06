Az egyesület közösségi oldalán közölte, hogy Sepsiszentgyörgy központjában, a rövid időre Moldvát és Erdélyt is elfoglaló Mihai Viteazul havasalföldi vajda lovasszobra előtt verses, zenés műsorral ünneplik meg csütörtökön 14 órától a trianoni békeszerződés centenáriumát. Azért itt, és nem másutt, mert Sepsiszentgyörgyön „a magyar irredentizmus máig nem ismeri el a trianoni döntést, nem ismeri el, hogy Erdély román föld”. Személyes oldalán Mihai Tîrnoveanu egyesületi elnök három másik egyesületet is megjelölt, amelyek már jelezték, hogy csatlakoznak a megmozduláshoz. Közölte: a sepsiszentgyörgyi rendezvényt közös lakmározás követi egy „mesés helyen”. A Brassóban élő Mihai Tîrnoveanu volt az egyik szervezője a román hősök napja alkalmából tartott tavalyi úzvölgyi temetőfoglalásnak is.

„Kezeljük ugyanazzal a nyugalommal és önbizalommal ezt a megnyilvánulást, mint amikor december elsején provokátorok érkeznek a városba. Mindig legyen szem előtt, hogy ezek jönnek és hazamennek, de mi itt kell maradjunk” – nyilatkozta Sepsiszentgyörgy elöljárója a Maszol.ro portálnak. Azt is elmondta: a szervezők kulturális eseményt jelentettek be, amelyet az önkormányzatnak nem kell engedélyeznie. A koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzetben azonban a szabadtéri kulturális rendezvények szervezőinek egy járványtani stratégiát is be kell mutatniuk, ezt Mihai Tîrnoveanu meg is tette. A dokumentumot továbbították a megyei tisztiorvosnak, és a válasz alapján adták meg az engedélyt az egyesületnek. Antal Árpád lapunknak elmondta: nagyobb problémát okoztak volna a visszautasítással, mint a szigorú feltételekhez kötött engedély kiadásával. Hangsúlyozta: ha bedőlünk a provokációnak, csak az efféle szervezetek malmára hajtjuk a vizet.