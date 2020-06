A közlemény szerint a Világbank több kritérium alapján készíti el a 10-es osztályzatú városok listáját. Ezek között szerepel a köztisztaság, a tiszta levegő, a csend, a turisztikai látványosságok, a minőségi vendéglátás, a fejlett gazdaság és kereskedelem, jól fizető munkahelyek, pezsgő kulturális élet, vonzó városkép, gördülékeny jármű- és gyalogosforgalom, minőségi közszolgáltatások, egészségügy, oktatás, megfelelő zöldövezet, különleges látnivalók, valamint a lakosság civilizációs szintje, civil öntudata. Segesváron kívül Brassó, Kolozsvár, Nagyszeben, Bukarest, Nagyvárad, Temesvár, Iaşi, Konstanca, Gyulafehérvár kapott tízest eddig a Világbanktól. Ez elég érdekes lista, mert Bukarest több hazai és nemzetközi felmérés szerint is a legélhetetlenebb települések közé tartozik. (Agerpres)

SZATMÁRI TÖRTÉNET. Három család, összesen 13 személy tartózkodik otthoni elkülönítésben Szatmár megyében egy olyan erdődi férfi miatt, aki nem is volt koronavírusos. Az egész história május 11-én kezdődött, amikor a férfi rosszul érezte magát és orvosi kivizsgálásra jelentkezett. Kapott is valami gyógyszert, és hazament, de nem javult, és mivel május 18-án a koronavírus-fertőzés tüneteit kezdte produkálni, a hatóságok COVID 19-es betegként beutalták a nagykárolyi városi kórházba, ahonnan május 26-én engedték ki. A férfi elmondta, hogy az első koronavírustesztje negatív lett, a második pozitív, a következő kettő pedig ismét negatív, ami után a megyei közegészségügyi igazgatóságtól azt közölték vele, hogy egyáltalán nem is volt koronavírusos. A férfi azt is mondta, hogy a kórházban sem kapott olyan kezelést, mint a koronavírus-fertőzöttek. Családja azt tartja valószínűnek, hogy tüdőgyulladást kapott, amikor kint dolgozott a mezőn az állatokkal. A családtagok és a férfi más kontaktjai közül senkinek sem lett pozitív a koronavírustesztje, ennek ellenére ők még mindig házi elkülönítésben tartózkodnak, noha az erdődi férfi már szabadon járkálhat. A házi karantén feloldását az érintettek előbb a rendőrségtől kérték, onnan a közegészségügyi igazgatósághoz irányították őket, de hasztalan. Az otthonukba zárt emberek között van érettségi előtt álló diák és egy olyan család is, amelynek tagjai víz és áram nélkül maradtak, és az élelmiszerekből is kifogytak. (Transindex)

MAROSVÁSÁRHELYRE IS BEJÁR A MEDVE. Egy anyamedve és két bocsa sétálgatott kedd este Marosvásárhely tömbházai között. Látták őket a Vajdahunyad utcában, és a Dózsa György utcában, a volt konzervgyár közelében is a helybeliek, akik közül többen is hívták a hatóságokat. Az állatokat végül a csendőrök űzték ki a városból. Ugyancsak kedden a szintén Maros megyei Palotailván is medveügyben adtak ki Ro-Alert riasztást. A marosvásárhelyi városháza adatai szerint Maros megyében megtízszereződött a medvepopuláció (azt nem írták, mióta), és az élelem-szűke miatt a vadállatok egyre gyakrabban bemennek a lakott területekre. (Főtér)