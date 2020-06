Szlovákia baráti jobbot nyújt

A felvidek.ma beszámolója szerint a találkozón Igor Matovič beszédében hangsúlyt kapott a nemzeti összetartozás napja és a trianoni szerződés hatása is, melynek vonatkozásait leginkább a jövőre nézve fogalmazta meg a kormányfő. Nemcsak a magyarokról beszélt, hanem a Szlovákiában élő más nemzetiségekkel, illetve a többségi szlovák nemzettel kapcsolatban is megjegyezte, hogy együtt egy közös jövőképet kell megfogalmazni. Kiemelte, míg a trianoni szerződés az egyik nemzetnek fájdalmat hozott, a másiknak pedig lehetőséget, megérti, hogy ez bizony szomorúságot okoz még ma is. Ugyanakkor a közös történelmi háttér, melyben a két nép, illetve a történelmi Magyarország területén élő többi náció is élt, közös múltat, történelmet hordoz magában mind a mai napig. Ma azonban előre kell tekinteni, és ehhez fontos Dél-Szlovákiában is a korrupcióellenesség, a maffia nélküli társadalom, a környezetvédelem és a minőségi élelmiszer előállítása. Mindezen értékek megőrzéséhez szükséges az ezen a területen élő magyarok és egyéb nemzetiségek közös munkája, tevékenysége. Hangsúlyozta, hogy a kulturális sokszínűség gyarapítja Szlovákiát, és erre értékként, lehetőségként kell tekinteni. Szlovákia méltán lehet büszke az itt élő magyarsággal együtt többek között Mikszáth Kálmánra, Madách Imrére, Márai Sándorra, Grendel Lajosra és Kodály Zoltánra.

A szlovák nyelv elsajátításának magas színvonalat szeretne biztosítani, mert ebben látja a magyar fiatalok megmaradásának zálogát Szlovákiában. Az országos magyar szervezetek, egyházak közreműködését kérte a kormányfő ennek magvalósításához. Szlovákia építésében számít az itt élő magyarok munkájára is, hiszen mindenki számára jó életet szeretne biztosítani. Ehhez nélkülözhetetlennek tartja a közös párbeszédet, és kérte a jelenlévőket, hogy használjanak ki a problémás kérdések tisztázásához minden lehetőséget.

Zárszóként személyesebb hangnemben mondta: őszintén fontos számomra, hogy mindannyian jól éljünk Szlovákiában. Az édesanyák minden félelem nélkül taníthassák anyanyelvükre Dél-Szlovákiában a gyerekeiket, ami mellett a szlovák nyelv is helyet kap az életükben. Így tudatosíthatják, hogy Szlovákia a hazájuk, ahol nem másodrendű állampolgárok. Végül így búcsúzott a hallgatóságtól: kezet nyújtok Önöknek, hogy együtt alakítsuk a jövőt! A találkozón A magyar nemzeti közösség memoranduma című dokumentumot adta át a kormányfőnek a Magyar Közösség Pártjának (MKP) küldöttsége. A dokumentumban a helyi magyar közösség fennmaradásához és gyarapodásához elengedhetetlenül szükséges tényezőket fogalmazták meg. Ezek között szerepel egyebek mellett, hogy a szlovák alkotmány preambuluma államalkotó közösségként ismerje el a szlovákiai magyar nemzetrészt, biztosítsa a magyar közösség nemzeti jelképeinek szabad használatát, tegye egyenrangú hivatali nyelvé a magyart a magyarok által lakott régiókban, a kormány biztosítsa a magyar közösség széles körű önigazgatását, illetve az is, hogy a szlovákiai magyarok a magyar nemzethez tartozás kifejezéseként úgy vehessék fel a magyar állampolgárságot, hogy közben megőrizhessék szlovák állampolgárságukat is.