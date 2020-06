A tegnap déli jelentés szerint tíz koronavírussal fertőzött beteget látnak el a megyei kórházban, közülük két pácienst brassói kórházból helyeztek át, egyikük háromszéki illetőségű. A COVID-osztályon nyolcan fekszenek – hét felnőtt és egy gyermek –, akiknél a betegség enyhe, illetve középsúlyos lefolyású. Dr. Roșu Mátyás orvos igazgató elmondta, az intenzív osztályon kezelt fertőzött beteg állapota javult, a napokban áthelyezték a fertőzöttek osztályára. Jelenleg egy súlyosabb esetet jegyeznek, az illető a sebészeten fekszik. Az elmúlt héten egy gyógyult beteg hagyta el a kórházat, tegnap két gyanús esetről számoltak be.

A járóbeteg-rendelőkben végzett távkonzultációkról András-Nagy Róbert menedzser elmondta, elsősorban azokban az esetekben volt lehetséges, amikor az orvos ismerte a pácienst, tudta, hogy milyen betegségben szenved, milyen gyógyszereket használt és az elvégzett analízisek eredményei alapján javasolt további kezelést. Voltak, akik többször is beszéltek az orvossal telefonon, online receptet kaptak és ki tudták váltani gyógyszereiket. A kórházvezető szerint egy bizonyos szintig továbbra is fenntartható a távkonzultáció, ha például az orvos bizonyos vizsgálatok elvégzését kéri a pácienstől, ezt telefonon is elmondhatja, és majd csak ezek eredményeinek birtokában van szükség a személyes konzultációra. A menedzser úgy véli, az élet minden területén, így az egészségügyben is fejleszteni kell az informatikai rendszereket, hogy a páciensek online is egyeztetni tudjanak az orvossal az őket érintő egészségügyi kérdésekben.

Lapunk érdeklődésére András-Nagy Róbert elmondta, a nemrég felszerelt, a koronavírus kimutatását is lehetővé tevő tesztvonal működik, egyelőre a kórház alkalmazottjai és a bentfekvők számára végeznek teszteket, várják a minisztériumi engedélyt, ami által a megyei kórházban végzett tesztelés bekerülhet az országos rendszerbe. Dr. Roșu Mátyás ismertette, hogy CT és mágnesesrezonancia-vizsgálatokra is lehet időpontot kérni, egyelőre a korábbi forgalomhoz képest 40–50 százalékos kapacitással tudnak dolgozni, mivel a szellőztetés, fertőtlenítés is időt vesz fel.

Kérdésre válaszolva András-Nagy Róbert elmondta, a jávány kezelése tanulságokkal is szolgált, fény derült egyes munkaszervezési hiányosságokra, amelyeket a jövőben igyekszenek kijavítani. Tervezik, hogy az asszisztenseket egyfajta körforgásban áthelyezik egyik osztályról a másikra, hogy szerezzenek gyakorlati tapasztalatot minél több területen. Szintén újságírói kérdésre a menedzser elmondta, a kórház alkalmazottjai közül ötszáznyolcan kapták meg az első havi, 2500 lejes járványügyi ösztönző prémiumot, ami elégedetlenségre adott okot azok körében, akik nem kaptak, de annak megítélését, hogy kinek jár, törvény szabályozza, ennek alapján állították össze a listát.

Bár enyhült a járvány, de még nem lehet hátradőlni, a kórház osztályainak visszaszervezése sok munkát igényel – mondotta a menedzser. A beutalásokat, ha a korábbihoz képest kisebb számban is, július elején megkezdik, a kórház átrendezése folyamatban van.