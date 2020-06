Következő írásunk

Anti bácsi szólt, ha látni akarom, most menjek megnézni, mert ilyen kopjafa nincs még egy, s ezt se sok székely fogja látni. Mert ennek a remekműnek – ezt nem Ő mondta, hanem én állítom – nálunk nem lehet helye, talán le is fejeznék, aki Erdélyországban ilyent fel merne állítani. Ennyi épp elég is volt hívó szónak.