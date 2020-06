Május 22-én a Csernátoni, 23-án a Molnár Józsiás, 25-én ismét a Csernátoni, 29-én pedig a Gyár utcában történt csőtörés.

Ilyenkor a vízszolgáltató Facebook-oldalán közölnek egy semmitmondó sablonszöveget, ami arról szól, hogy hol történt meghibásodás, mettől meddig szünetel a szolgáltatás a felsőbb emeleteken (víz ilyenkor a földszinten sem szokott lenni – a szerző megjegyzése) és miután visszaadják a vizet, zavaros lesz, s mindezért a fogyasztók megértését és türelmét kérik. A lakók türelme az áldatlan állapot miatt egyre fogy, és a legtöbben a csapnivaló vízszolgáltatásért és a víz minőségéért a polgármestert marasztalják el, szidják mint a bokrot.

Bokor Tibor polgármester megkeresésünkre elmondta: meggyőződése, hogy a kritikus állapot nem fog a rendszer felújításával megoldódni, mivel nem működtetik azt megfelelőképpen. Nincs a világon egy olyan település, ahol minden vezeték új lenne, Bukarestben és Kolozsváron például van 50–60 éves föld alatti vízvezeték, még sincs annyi probléma, mint Kézdivásárhelyen. A gondot elsősorban a rossz tervezés jelenti – hangsúlyozta az elöljáró –, amikor elhatározták, hogy kiiktatják a víztornyokat, mert ha azok üzemben maradtak volna, meggyőződése, hogy hasonló problémák nem lennének. „Mi mindent megteszünk, pénzt is fordítunk a régi vezetékek cseréjére, de kérdem én, akkor a jelenlegi probléma megoldódik-e? Legutóbb a Fenyves utcában cseréltünk vezetéket, és a vége felé tartunk a Molnár Józsiás utcában is. Van kivitelező, akarat, és pénz is kerül rá. A hozzánk tartozó településeken jórészt rendbe tettük a víz- és csatornahálózatot. Nincs olyan hét, hogy ne vitatkozzak a vízszolgáltató vezetőivel, amire sokszor vállvonogatás a válasz. Úgy látom, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak már jó pár éve, évtizede, nem tudják, hogy mi van a föld alatt, hol lehet elzárni a csapot ahhoz, hogy ne kelljen a fél vagy egész várost víz nélkül hagyni. Azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk, ha csőtörés van, csak az érintett szakaszon zárják el a vizet és ne az egész városban” – fejtette ki álláspontját a polgármester.

Tegnap órákon keresztül ismét nem volt víz az egész városban, három helyen, a Csernátoni utcában a Sinkovits Stadionnal szemben és a Petrom töltőállomás közelében, valamint a Gyár utcában javítottak.