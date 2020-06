A felső rész miatt előbb pereskedtek, és mivel Sepsiszentgyörgy veszített, lemondott a parkosításról: új tervet készíttetett a télen korcsolyapályaként, nyáron főleg homokozóként használt sík felület rendezésére, ennek a kivitelezése kezdődött meg a napokban. A hat hónapra tervezett munkálatok során a parkot rézsútosan átszelő sétányt meghosszabbítják, kővel burkolják a tér felső felét is, a két térrész közötti szintkülönbséget pedig szabálytalanul hullámzó lépcsősorral hidalják át. A városvezetés elképzelései szerint télen továbbra is a felső placcon helyezik el a korcsolyapályát, tavasszal a Szent György Napok főszínpadát, nyáron pedig dézsás növényekkel, mozgatható padokkal, biciklitárolókkal rendezik be az új közterületet a város lakói számára.