E célból júniusban három kortárs szöveg: a jelenkori magyar színházcsinálás egyik legkiemelkedőbb alkotójának, Pintér Bélának A Sütemények Királynője című sajátos humorú darabja Pálffy Tibor rendezésében, a Puerto Ricó-i José Rivera Felhőtektonika című szövegét Bocsárdi László rendezésében, míg Andreea Vălean román szerző Ha fütyülni akarok, fütyülök című darabját Zakariás Zalán rendezésében. A múzeumkerti szabadtéri színházi esték programja a következő: június 6-án 20.30-tól Pintér Béla: A Sütemények Királynője (rendező: Pálffy Tibor). Esőnap: június 7-én 20.30-tól.

A kiszámíthatatlan időjárási viszonyok miatt minden előadást két játéknapra terveznek, így ha az előadás napján eső lesz, a megvásárolt jegyek automatikusan érvényessé válnak a következő napra betervezett előadásra. * Amennyiben a második időpont nem felel meg, vagy ismét esős idő lesz, a jegyek visszaválthatók személyesen a központi jegyirodában, illetve átválthatók más produkciókra. * Aki teheti, online váltson jegyet a biletmaster.ro oldalon, ha erre nincs lehetőség, akkor a központi jegyirodában (hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen). * Kedvezményes jegyeket csak személyesen lehet váltani. * A kedvezőbb fényviszonyok érdekében az előadásokat a megszokott időpontoktól eltérően később, 20.30-kor kezdik. A nézők beengedése a járványügyi protokoll betartása miatt 20 órakor, fél órával a kezdés előtt történik. * A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. * A nézők azt javasolják, öltözzenek a szabadtéri előadási viszonyoknak megfelelően, esetleg vigyenek magukkal pokrócot. * A színház minden nézője számára biztosít kézfertőtlenítőt és szájmaszkot. * A 37,3 Celsius-fok fölötti testhőmérséklettel rendelkező nézőket nem engedik be az előadásra.

Hitvilág

EVANGÉLIKUS SZABADTÉRI ISTENTISZTELET lesz Szentháromság vasárnapján 11 órától a Sepsiszentgyörgy, Dohány utca 6. szám alatti diakóniai ház udvarán.

A REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK programja június 7-én, vasárnap: a vártemplomban 11 órától rendes, 12 órától családos istentisztelet a gyülekezeti ház udvarán; Szemerján 11 órától a ravatalozó ház udvarán; a belvárosban 11 órától a templom belső udvarán; a Gyöngyvirág utcában 11 órától a templom udvarán.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Gróf Mikó Imre utcai Dona (0372 409 392), hétfőn a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355); Kézdivásárhelyen hétvégén a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); hétfőtől a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. A törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben szombaton 11–13 óráig vállalnak sürgősségi ügyeletet. Telefon: 0755 786 178.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kovásznán ma 9–15 óráig a Plevnei és Ștefan cel Mare (az Ady Endrétől a Felsőpáva, Butykák, Havadtőy Sándor) utcában szünetel az áramszolgál­ta­tás.

VÁSÁR. A Tega Rt. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával partnerségben június 6–7-én a főtéren megszervezi a termelők és kézművesek vásárát. Várnak minden érdeklődőt.

ÚJRAINDULT. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Barót) irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. • Újraindult az ügyfélfogadás a kézdivásárhelyi EMNT-irodában. Nyitvatartási program: hétfőtől péntekig naponta 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik ügyfelei­ket, hogy érkezéskor olvassák el és tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, valamint lehúzósok mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

AUTÓBUSZJÁRATOK. Sepsi­szentgyörgy közszállítási vál­lalata, a Multi-Trans márciusi bérleteit június 9-ig még használhatják, eddig az időpontig kell beszerezni a júniusi bérleteket az ismert munkapon­tokon.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját. Ma Aldobolyban és Sepsiszentkirályban gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) A jövő heti program: 8-án Árapatak, 9-én Erősd, Előpatak, 10-én Hidvég, Nyáraspatak, 11-én Bölön, Bölönpatak, 12-én Nagyajta, Közép­ajta.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek (és környékbeliek) a nyugdíjas klubban keressék a megbízottat. Kérik betartani az érvényes egészségügyi előírásokat.

AUTÓBUSZ. A sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. értesíti utazóközönségét, hogy hétfőn a közszállítás hétvégi menetrend szerint működik.

MEGVÁSÁROLT JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A budapesti Operettszínház Kovásznára tervezett előadása elmaradt. A megvásárolt jegyek június 9-én, kedden 10 óráig válthatók vissza a művelődési ház pénztárában. Ha viszont nem hiányzik Önöknek a megvásárolt jegy/jegyek ára, akkor lehetőségük van a színháznál hagyni. Természetesen a vissza nem váltott jegyek nem vesznek kárba, hiszen az elő­adás szervezői remélik, hogy ősszel már meg tudják tartani a turnét, a vissza nem váltott jegyek pedig érvényesek lesznek az előadásra. Amennyiben a jegytulajdonos a fent jelzett időpontig nem jelentkezik, úgy a jegyek automatikusan érvényessé válnak az új időpontban megtartott előadásra.