Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. PAP PAKUTS

ROZÁLIA GYÖNGYI

(szül. SINKA)

életének 71. évében elhunyt.

Gyászszertartása 2020. június 5-én, pénteken 14 órakor lesz a vártemplomi sírhelynél.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4317382

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad.

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy az uzoni

özv. PATKÓS IDA

életének 84. évében elhunyt.

Temetése 2020. június 6-án, szombaton 14 órakor lesz az uzoni ravatalozóháztól.

A gyászoló család

4317396

„Küzdöttél, de már nem lehet, most átölel a csend

és a szeretet.”

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, gondoskodó édesapa, nagytata, após, rokon és jó barát,

MÁRKÓ ZOLTÁN

volt Romtelecom-alkalmazott

életének 66., házasságának 35. évében rövid, de súlyos szenvedés után

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2020. június 6-án, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi Szemerja negyedi új református

temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4317399



Részvét

Józsa Attila: Búcsú

KATÓ SAMU bácsitól

Nem mászol fel többé a Parnasszus hegyére, / kezed égi réten virágokat szed, / de jóságos arcodat megőrizzük mindig, / hát, Kató Samu bácsi, Isten veled!

4436/b

Megrendülten fogadtuk KATÓ SÁMUEL halálhírét. Emlékét megőrizzük, a gyászoló családnak ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket.

Miklós András és családja

4317381



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek GROSZ FERENC temetésén, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben mellettünk álltak. Külön köszönet az onkológia- és hematológiaosztály minden dolgozójának kedves és

odaadó munkájukért.

A gyászoló család

du.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága

édesanyánk, özv. BOKOR ÁGNES temetésén részt

vettek, sírjára virágot

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4317390



Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

ERDŐ JÓZSEF ATTILA férfifodrászra halálának 4. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

172877

„Búcsú nélkül távoztam közületek, de szívetekben megmarad emlékem.” Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Hiába keresünk, elmentél örökre, sírodon a sok virág a szeretet jele. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Emlékét szívünkben megőrizve, fájó szívvel emlékezünk az eresztevényi

születésű szépmezői

BADI GYÖRGYRE halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja: özvegye,

fia, menye

és unokája, Bence

1731

Egy éve már, hogy örök álomra zártad le a szemed, azóta könnyek közt emlegetjük drága neved. Az idő csak rohan, de gyógyírt nem ad, a fájdalom szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel

emlékezünk a dálnoki

BORBÁTH DEZSŐRE.

Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

4435/b

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

CZINE JÁNOSRA halálának hatodik évfordulóján.

„Aki úgy szeretett, mint te szerettél minket, a síron túl is

védelmez bennünket.”

Szerettei

4317361

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott, de te

számunkra sosem leszel

halott, örökké élni fogsz,

mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk

id. FERENCZ SÁNDORRA halálának tizedik évfordulóján.

Szerettei

4317362

Oly szomorú nélküled élni, téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, aki már nem jössz többé, szeretni fogunk mindörökké. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi CSEGEZY ATTILÁRA,

akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára.

Szerettei

4317363

Ma 11 éve, hogy a földi szenvedést itt hagytam, ami rám várt, az a békés, csendes nyugalom. Ha az ég boltján egy csillag nem ragyog, tudjátok, hogy akkor is veletek vagyok. Emlékét szívünkbe zárva emlékezünk SZABÓ LAJOSRA (Lala bácsi), és imádkozunk, hogy nyugalma legyen csendes.

Szerettei

4317398

Fájdalommal és örök szeretettel emlékezünk a drága jó apára, OROSZ LAJOSRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen békés.

Gyermekei és családjuk

4317367

„Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emléked. Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. DUMITRU JÁNOSRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló családja

4317369

„Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BÖLÖNI MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4317389