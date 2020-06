Tőkés László: Lehetséges a megbékélés

Tőkés László erről Bukarestben beszélt tegnap, annak a pernek a fellebbviteli tárgyalásán, amelyet Klaus Iohannis ellen indított, miután az államfő megfosztotta állami kitüntetésétől, a Románia Csillaga érdemrend lovagkeresztjétől.

Tőkés László rámutatott: úgy kellene Romániában is a megbékélés útjára lépni, ahogyan Igor Matovič szlovák kormányfő tette, amikor közös trianoni megemlékezésre hívta és Szlovákia teljes jogú polgárainak nyilvánította a felvidéki magyarokat. „A határokat átrajzolhatták, de a szülőföldünktől senki nem foszthat meg. Legyünk mi is teljes értékű polgárai a jelenlegi Romániának” – szorgalmazta az EMNT elnöke, aki úgy véli: a román igazságszolgáltatás tudatosan időzítette perének tárgyalását erre a jelképes dátumra, hiszen egy meghamisított, de Trianonnal egyébként közvetett kapcsolatban álló állításáért fosztották meg román állami kitüntetésétől. Felidézte: 2013-ban Tusnádfürdőn azt kérte Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől, hogy gyakoroljon védhatalmi státuszt az erdélyi magyarok felett, ahogy ezt Ausztria teszi az olaszországi, dél-tiroli német közösség esetében, kijelentése azonban a román fordításban már a gyarmati függésre utaló „protektorátussá” torzult. Tőkés úgy látja, hogy Klaus Iohannis román államfő magyarellenes megnyilvánulásai közé tartozik az érdemrend visszavonása is, hiszen ezzel nemcsak személyét fosztotta meg a román állami kitüntetéstől, hanem azt a magyar közösséget is, amely 1989-ben Temesváron szembeszállt a Ceaușescu-diktatúrával. Végül kijelentette: „Temesvár azt üzeni, hogy van lehetőség a megbékélésre, de ennek céljából Klaus Iohannisnak és a bukaresti kormánynak szakítania kell a securitatés, iliescui magyarellenes hagyományokkal”.

Az ügy érdemi tárgyalását egy eljárási hiányosság miatt halasztották július 16-ára, a fellebbezést tárgyaló legfelsőbb bíróság ugyanis nem küldött idézést Románia jelenlegi miniszterelnökének, Ludovic Orbannak, csak Dacian Cioloș volt kormányfőt idézték be, aki a kitüntetés visszavonásáról szóló elnöki rendeletet ellenjegyezte – közölte Kincses Előd, az EMNT elnökének ügyvédje. Felidézte: a Románia Csillaga érdemrend „becsületbírósága” (etikai testülete) a védelemhez való jogát megtagadva minősítette Tőkés Lászlót méltatlannak a kitüntetésre, a testület tagjaként pedig két olyan szociáldemokrata politikus is ítélkezett felette, aki egyben feljelentő volt. Az érdemrend becsületbíróságának javaslatára Klaus Iohannis román államfő 2016-ban vonta vissza a Románia Csillaga érdemrend lovagkeresztjét Tőkés Lászlótól, aki az 1989-es temesvári forradalom kirobbantásában szerzett történelmi érdemeiért kapta meg a kitüntetést a 20. évfordulón. A bukaresti táblabíróság alapfokon elutasította Tőkés László keresetét, amelyben az EP-képviselő a román állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését kérte.