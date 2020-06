Számottevően megugrott az új fertőzések száma

A tegnapinál rosszabb eredményt, 267 új fertőzést legutóbb május 16-án jegyeztek. A járvány kitörése óta Romániában összesen 19 907 fertőzést igazoltak, 472 850 teszt elvégzése után. 13 919-en meggyógyultak, 1305-en elhunytak. Intenzív osztályon 153 beteget ápolnak, intézményes karanténban 2363-an, lakhelyi elkülönítésben 96 693-an tartózkodnak.

Háromszéken nem jelentettek új eseteket (pár napja megálltunk 230-nál), de Brassó megye 794 fertőzéssel az országos ötödik helyre került (Suceava, Bukarest, Neamț és Botoșani megye után), és Hargita megyében is folyamatosan bukkannak fel új esetek, tegnap 160-nál tartottak (hétfőn még 140-nél). A külföldön élő román állampolgárok között is terjed a vírus, tegnap 3084 fertőzésről és 114 elhalálozásról tudtak Bukarestben, ahonnan napok óta változatlanul csak 22 gyógyultat jelentenek a határokon kívülről. A Stratégiai Kommunikációs Csoport nem közölte, hogy van-e új gócpont valahol, de arra felhívja a figyelmet a járványügyi közlemény, hogy a távolságtartási és higiéniai szabályokat továbbra is be kell tartani, a zárt térben viselt maszk és az alapos kézmosás most is nagyon fontos.