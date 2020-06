A testület négy éve lényegében annyit mondott ki, hogy hivatali hatalommal való visszaélés miatt csakis akkor indítható bűnvádi eljárás, ha az elkövető törvényt vagy kormányrendeletet sértett, alacsonyabb rangú szabályok (például miniszteri rendelet, belső szabályzat, önkormányzati határozat stb.) áthágása esetén nem. Emiatt történt, hogy számos, különböző fázisban levő eljárást szüntetett meg a korrupcióellenes ügyészség, köztük az elmúlt 15 év talán legnagyobb ilyen jellegű botrányát, a Hidroelectrica-ügyet is, amelyben miniszerek és államtitkárok is érintettek voltak. A vaskapui erőműnél tervezett munkálatokra kb. egymilliárd euró értékű szerződést kötöttek (ami 2014-ben a GDP egy százaléka volt), és bár az ügyészek bebizonyították, hogy a munkálatok a döntéshozók tudtával voltak túlárazva, az alkotmánybírósági döntés miatt az eljárást lezárták, az állam pedig maradt a kárral. A G4Media szerint összesen 426 millió euró közpénz úszott el ily módon. S habár ezeket az összegeket több jogász szerint polgári perekkel is be lehetne hajtani, a károsult állami szervek egyet sem indítottak. (Transindex)

A KORRUPCIÓ MÁR MÁSODRENDŰ KÉRDÉS. Az államfő által elnökölt Legfelsőbb Védelmi Tanács által az elmúlt hetekben véglegesített, négy évre szóló honvédelmi stratégiában a korrupció másodrendű kérdésként jelenik meg, mintha azzal, hogy Liviu Dragnea eltűnt az első sorból, minden gond megoldódott volna – állítja Dan Barna. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) elnöke szerint ez érthetetlen, mert azzal, hogy most a Nemzeti Liberális Párt van hatalmon, nem változott a probléma, Románia még nem orvosolta azokat a csapásokat, amelyeket a Dragnea-korszak mért az igazságügyre, a törvényszegésekkel szerzett pénzeket sem szerezte vissza az állam, és mind kevesebb a nagykorrupciós eljárás, holott még a járvány idején is hallani lehetett gyanús beszerzésekről, pártcsatornákon elfolyó közpénzekről és olyan kormányprogramokról, amelyekben mindig az állam és a polgár veszít. Ezek után az MRSZ nem fogja megszavazni a védelmi stratégiát a parlamentben – közölte Dan Barna. (Ziare.com)

MEGKEZDTE A KAMPÁNYT IOHANNIS. Az igazságügyi törvények „kijavítását” célzó tervezet benyújtására készül a kormány – jelentette be Klaus Iohannis tegnap, habár nem ő a kormányfő. Az államelnök a „kedves románoknak” a tavalyi népszavazáson kinyilvánított akaratára hivatkozott, „amikor megfékeztük az igazságügyi törvények lemészárlását”, és közölte, hogy jogászokkal és politikusokkal fog konzultálni a teendőkről. Azt is mondta, hogy Románia várhatóan nagyobb összegű uniós támogatásban fog részesülni a krízis előtt tervezettnél. Ezt a pénzt (amelynek lehívása és felhasználása szintén a kormány feladata, nem az államfőé) pedig autópálya- és vasútépítésre, megújuló energiára, valamint az egészségügyi és oktatási rendszerre fordítják majd – ígérte Iohannis. (Agerpres)