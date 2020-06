Lázadoznak a betegek

Több példát is felsorolnak: június 15-ig csak a sürgősségi eseteket utalják kórházba, a beutaltak hozzátartozóinak akkor is megtiltják a látogatást, ha jelenlétük alaposan indokolt lenne; az apák akkor sem láthatják újszülött gyermeküket, ha negatív a koronavírustesztjük; sok anya is csak akkor, amikor elkészül a teszteredménye; a más fertőző betegségekben (HIV, tuberkulózis, hepatitisz) szenvedő pácienseket más kórházakba költöztették és így tovább. Azt is nehezményezik, hogy sérül a diagnózis bizalmas jellege, mikor nyilvánosságra kerülnek a koronavírusos halottak további betegségei. A COPAC elnöke, Radu Gănescu leszögezte: a hatóságoknak egy teljes egészségügyi rendszert kell fenntartaniuk különféle betegekkel, nem csak koronavírusos esetekkel. A szervezet kifejezte abbeli igényét is, hogy a nép ügyvédje vizsgálja ki az ügyet.