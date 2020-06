A mérkőzés nem a megszokott módon zajlott, hiszen ezúttal kétszer hatvan percet tartott az alsóházi rájátszás folytatására készülő csapatok összecsapása. A házigazdák a szünetben 1–0-ra vezettek a holland Anass Achahbar góljával, majd a szünet után Fülöp Loránd kettőre növelte a piros-fehérek előnyét. A székelyföldi csapatnak több helyzete volt, mint a Viorel Moldovan edzette Dâmbovița megyei együttesnek, viszont a befejezésnél hibáztak, a vendégek pedig a hajrában Denis Dumitrașcu révén szépítettek. A hazai csapatból két labdarúgó kivételével minden játékos lehetőséget kapott. A szlovák Peter Gál-Andrezly és a svájci

Goran Karanović sérüléssel bajlódnak.

A szabályoknak eleget téve a stadionban a játékosok és a szakmai stáb mellett csak a vezetőség tagjai voltak jelen. A bajnoki rajtot megelőzően még egy koronavírustesztet el kell végezzenek, majd ezt követően tizennégy naponként újra tesztelik az edzőket és a játékosokat. A Sepsi OSK számára ez volt az egyetlen edzőmérkőzés a bajnokság folytatása előtt. A háromszéki csapat szombaton 17 órától hazai pályán, zárt kapuk mögött az FC Hermannstadt ellen játszik az alsóházi rájátszás harmadik fordulójában.

„Ezen a félkészülési mérkőzésen elértük a célunkat, hiszen olyan csapattal játszottunk, amely szintén az alsóházban érdekelt, így láthattuk, hogy hol tart a felkészülésünk, mennyit kell még dolgoznunk és mit kell javítanunk. Többnyire elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, viszont egyesek nem teljesítettek százszázalékosan ezen az edzésen. A jelenlegi állapotunkban jó mérkőzés volt, ennél persze lehet jobb is. Sokat számított, hogy nézők nélkül játszodtunk, talán egyes játékosok ezért nem tudtak teljes mértékben figyelni. Mellesleg elég meleg volt, ami szintén nem volt a javunkra. Biztos vagyok benne, hogy három fordulónak el kell telni, amíg a játékoskeret 90 százaléka ismét azon a szinten lesz, amin volt a félbeszakítás előtt. Kétszer hatvan percet játszottunk, a két félidő között nem beszéltem velük, a második játékrészben jobban mozogtak, mint az ellenfelünk. Az első félidőben voltak hiányosságok, amelyeket az első tétmérkőzésig ki kell javítanunk. Mindent figyelembe véve számunkra sikeres, azonban furcsa teszt volt” – fogalmazott a mérkőzés után Leo Grozavu vezetőedző.

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) a napokban közzétette a versenynaptárt – amely az élvonalbeli és a másodosztályú bajnokságot, valamint a kupasorozatot érinti – az idény hátralévő részére. Mint ismert, az 1. Liga június 12-én folytatódik, a 2. Liga július 4-én rajtol, míg a Román Kupa-elődöntő első mérkőzésére június 24-én, a visszavágóra július 8-án kerül sor, a döntőt pedig július 22-én rendezik. A Sepsi OSK mellett a FCSB, a Dinamo és a Jászvásári Poli érdekelt a kupakiírásban. Az elődöntő sorsolásának időpontja egyelőre nem ismert. A tervek szerint az első- és másodosztályt is augusztus 1-jén fejezik be, az osztályozót pedig augusztus 5-én és 9-én játssza az élvonalban 12. és a másodosztályban 3. helyen végző csapat. A felsőházi rájátszásban 8, az alsóházi rájátszásban pedig 12 játéknap maradt hátra, a playoffban csak hétvégén játszanak, viszont a playoutban 4 hétközi forduló is lesz.

Megkapták az UEFA-licencet

Nyolc romániai klub, a bajnokság felsőházi rájátszásában érdekelt Kolozsvári CFR, az FCSB, a Craiova, az Astra Giurgiu és az FC Botoșani, valamint a kupaelődöntőben érdekelt Sepsi OSK, a Dinamo és a Jászvásári Poli kérte az UEFA-licencet, és közülük heten meg is kapták az európai szerepléshez az engedélyt. Egyedül az Astra Giurgiu nem kapott jogosultságot, a bizottság érvelése szerint azért, mert infrastrukturális hiányosságai és adósságai vannak. A klub fellebbezett a döntés ellen, azonban a fellebbviteli bizottság véglegesen elutasította ezt, és helybenhagyta a licencbizottság határozatát, tehát az Astra nem vehet részt az európai kupasorozatok 2020–2021. évi idényében.

A felsőházi rájátszás mezőnyében az Astra Giurgiu már a második klub, amely nem jogosult a részvételre a nemzetközi porondon, a csődvédelem alatt álló Medgyesi Gázmetán is hasonló helyzetben van. A playoffban dobogós helyeken tartózkodó csapatok – Kolozsvári CFR, FCSB, Craio­va – mögött a jelenleg ötödik helyen álló FC Botoșani indulhatna az Európa-ligában, azonban csak abban az esetben, ha az FCSB amellett, hogy az első háromban végez, kupagyőztes is lesz.

Büntetés magyarellenesség miatt

A Román Labdarúgó-szövetség etikai bizottsága úgy döntött, az FC Petrolul Ploiești 7500 lejes büntetést kap, ugyanis március 4-én a Prahova megyei szurkolók magyarellenes rigmusokat kiabáltak a Sepsi OSK elleni Román Kupa-mérkőzésen. A negyeddöntő 89. percében Iulian Călin játékvezető félbeszakította a mérkőzést, mivel a hazai ultrák obszcén bekiabálásokkal hívták fel magukra a figyelmet, ezt megelőzően többek között a Kifelé a magyarokkal az országból! rigmus is felcsendült, ráadásul öngyújtókat és pénzérméket dobáltak Niczuly Roland kapus irányába. A kényszerszünet után lejátszották a mérkőzést, végül a háromszéki csapat Andrei Dumiter góljának köszönhetően 1–0-ra győzött, és történeté­ben először Román Kupa-elődöntőbe jutott.