Nyolc hónapos ralimentes időszak, illetve egy törölt (Bukovina Rali), két elhalasztott (Hargita Gyöngye és Arad Rali) verseny után felgyorsultak az események a hazai autósportban, és úgy tűnik, hogy hamarosan felbőgnek a motorok. A szakszövetség elképzelése szerint a hónap végén az Argeș Ralival indulna az országos bajnokság, majd júniusban következne az összevont hargitai és brassói futam, augusztusban a nagyszebeni, szeptemberben pedig két helyen rendeznének versenyt, az átszabott szezon pedig Aradon zárulna.

– Vegyes érzéssel fogadtam azt a hírt, hogy június 25-én rajtolna a 2020-as ralis idény – nyilatkozta érdeklődésünkre a sepsiszentgyörgyi pilóta, Szabó Csongor. – A most még érvényben lévő járványügyi intézkedések egyelőre sok mindenben akadályoznak, ám amíg nem tudjuk, hogy 15-e után milyen könnyítések lesznek, nem örvendhetek igazából a szezon kezdésének. Én készenléti állapotban vagyok, az autóm (Ford Fiesta R2T) itt van Szentgyörgyön, de murvás beállításon van. Át kellene építeni, hiszen a szezonnyitó Argeș Rali aszfaltverseny, és ehhez a magyarországi szerelőmnek ide kell jönnie. Jelen esetben két hét karatén várna rá, akárcsak a navigátoromra, mivel Andreoiu Marcusnak Németországból érkezve kellene beülnie mellém. Még nem tudom miként oldhatjuk meg azt, hogy ott legyünk az év első futamán. Elképzelhető az is, hogy kihagyjuk a hónap végi versenyt, még annak ellenére is, hogy én nagyon szeretnék indulni! A megszokott navigátorom, a kolozsvári Rareș Fetean az Argeș Rali szervezésébe van bekapcsolódva, így nem tudunk együtt indulni – tette hozzá Szabó, aki az RC4-es géposztályban állna rajthoz.

Pilótánk szerint normális körülmények között rendben lenne a hatfutamos szezon, de jelen helyzetben egy kicsit soknak tarja a versenyek számát. – Még számos a kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy megcsappan a mezőny, így lesz olyan futam, ahol sok, s lesz olyan verseny is, ahol kevés induló áll rajthoz. Most sok függ az anyagiaktól, de én bizakodom. Idén összevonták a Hargita Gyöngye és a Brassó Ralit, ezen mindenképp akarok indulni, sajnos a többi versenyről egyelőre nem tudok nyilatkozni. Annak ellenére, hogy az autó készen, jelenleg csak két etapra való pénzem van... Reménykedem, hogy minden jóra fordul, hiszen ellenkező esetben már rég feladtam volna ezt az évet. Tesztelni is kellene, hiszen semmiképp nem akarok edzés nélkül versenyezni – mondta a háromszéki versenyző.

A 2020-as román ralibajnokság menetrendje: június 25–27.: Argeș Rali * július 17–18.: Hargita Gyöngye Tess Rali * augusztus 14–15.: Nagyszeben Rali * szeptember 4–5.: Jászvásár Rali * szeptember 25–26.: Transilvania Rally * október 23–24.: Arad Rali. (t)