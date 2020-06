A Budapesti Operettszínház Szétszakítottak címmel készített online musicalt, amely Trianon történetét mutatja be a hétköznapi emberek szemével. Kiss-B. Attila főigazgató elmondta, a koronavírus-járvány miatt maguk is „szétszakítva” hozták létre a művet, hiszen a zeneszerző Cári Tibor (a Ruben Brandt, a gyűjtő zeneszerzője) Erdélyben él, a szövegeket író Dolhai Attila pedig Magyarországon, és a művészek is – otthon vagy otthonuk közelében – maguk vették fel jeleneteiket.