Ezek mellett a habja tükrözi a kiváló minőséget, amit a gyártó sok évtizedes hagyományokra visszatekintő szakértelme garantál. Hát nagyon sántít ez a dolog, hiszen az Arany Ászok a maga nemében tényleg jó sör, de nem annyira, hogy ilyen szép szavakban beszéljünk róla. Tudom, el kell adni a terméket, és a sörhabos szép szavak olykor segítenek ebben. Az elegáns megjelenésű doboz megnyitásakor erős komlós illat csapta meg az orromat, de ez gyorsan elillant. A meglepően tartós habkorona fehér és dús. Az első kortyban is felfedezhető a komló jellegzetes íze, ám az Ászok kapcsán azt is meg kell jegyeznem, hogy kissé kesernyés, sőt, savanykás ízű. Ehhez társult az enyhe malátaíz, a gyengén aromás ízvilág és vizezett érzés. Sajnos a nagyon könnyű testű serital egyik alapanyaga a kukorica, közepesen kevés a szénsav benne, de még így is teljesen iható. Átlagos és unalmas sör, amit meg lehet szokni és sokat is lehet inni belőle, de minek... Alkalomadtán elmegy, de sohasem fog a kedvencek közé tartozni. Egészségükre!

Adatok: * gyártja: Dreher Sörgyárak Zrt. * származási hely: Magyarország * ára: 3,89 lej (2018-ban) * alkoholtartalom: 4,3% * szárazanyag-tartalom: – * IBU: – * összetevők: víz, árpamaláta, kukoricagríz, komló, komlókivonat * típus: lager * színe: világos aranysárga * a sör pontszáma: 5/10.

Sörlexikon: Kukoricagríz. A kukorica a legolcsóbb keményítőforrás, és némely sörgyárak előszeretettel használják termékeik előállításához. A kukorica használatával hígul, „vizezetté válik” a sör és nem utolsósorban édesebb lesz. Örlemény formájában adják hozzá a cefréhez, s nem csiráztatják, hanem csak főzik.

Tibodi Ferenc

(www.sor-csap.blogspot.com)