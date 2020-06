A Görgő Panzióban tartott rendezvényen egyben bejelentették, a járványügyi korlátozásokat követően Háromszéken is újra megnyílik az idegenforgalmi idény, a sajtótájékoztatón önkormányzati vezetők, turisztikai szakemberek, háromszéki szálláshelyek tulajdonosai beszéltek az iparágat érintő problémákról. A Covid Safe Place nevű tanúsítvány a háromszéki, biztonságos turizmusra irányítja az érdeklődők figyelmét, azok a szálláshelyek kapják meg, amelyek a kormány által meghatározott, járványügyi biztonsági előírások mellett megfelelnek a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület májusban indított, Visit Covasna Safe Place programjában rögzített óvintézkedéseknek is. Ezeket egyelőre 65, a visitcovasna.com honlapon is megtekinthető háromszéki szálláshely teljesíti, körvonalazta Grüman Róbert, a megyeháza idegenforgalommal megbízott alelnöke. További szállásadók jelentkezését is várják, szeretnék, ha a megye közel kétszáz létesítménye mind szerezné ezt a tanúsítványt.

A kezdeményezés erdélyi viszonylatban egyedülálló, közölte Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, hozzátéve, hogy a megyeháza, a kereskedelmi kamara és a vállalkozók közös kezdeményezése arra irányul, ami az emberek, a vendégek számára legfontosabb: az egészség, illetve a biztonság. Az első Covid Safe Place tanúsítványt maga az elnök adta át a helyszínen a Görgő Panzió képviselőjének. A turizmus iparága a padlón hever, pontosabb idegenforgalmi szabályozásokra lenne szükség, eddig Bukarestben számos dilettáns intézkedést hoztak, közölte Édler András, a megyei kereskedelmi kamara elnöke, megjegyezve, a háromszéki szálláshelyek kisebbek, éppen ezért biztonságosabbak is, a látogatók pedig ezeket részesítik majd előnyben.

Az elmúlt három hónapban a kormány semmilyen, a turizmussal kapcsolatos lényeges intézkedést nem hozott, noha minden válságot lehetőséggé lehetne alakítani, fogalmazta meg Răzvan Pascu bukaresti turisztikai szakértő. Azt is elmondta, szívesen jön tájainkra, egész Székelyföldet szereti, legyünk büszkék Háromszékre, természeti látványosságainkra, kastélyainkra, kúriáinkra, panzióinkra, mert ezek egyedi értéket jelentenek. „Látszik, hogy összefognak, közösen dolgoznak annak érdekében, hogy vonzó legyen a térség a turisták számára” – értékelte az itteniek erőfeszítéseit, hozzátéve, a biztonsági tanúsítvány bevezetése országos viszonylatban is egyedinek számít. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a konstancai Corina Martin, a Romániai Turisztikai Egyesületek Szövetségének elnöke is, aki a kormánnyal, az ágazat újraindítása érdekében vívott „közelharc” részletezése mellett azt is elmondta, látva a háromszéki kastélyturizmusban rejlő lehetőségeket, az az érzése, mintha egy másik országba érkezett volna. Szerinte az idén felpörög a belföldi turizmus, kevesen utaznak majd külföldre, éppen ezért a háromszékiek is rendkívüli esélyekkel indulnak. Egyaránt fontosak a jó üzenetek, a biztonsági tanúsítványok. Más témakörök (kastély-, vidéki és egészségturizmus) mellett szó esett az árakról is, ennek kapcsán László Endre, a Székelyföld Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke megjegyezte, ebben az időszakban nem javasolnak áremelést.