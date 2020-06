Összefognak a háromszéki kastélytulajdonosok

A kezdeményezés ötletgazdája Rácz Lilla, a Daniel-kastély tulajdonosa, aki lapunknak elmondta, már egy éve tervezik ezt az együttműködést, de a tavalyi zsúfolt turisztikai szezon nem engedte, hogy konkrét formába öntsék terveiket. A három kastélyszállót valójában a koronavírus hozta közelebb egymáshoz, kapuikat szinte egyik napról a másikra be kellett zárniuk, és e helyzetben továbbra is mindenkinek érdemes átgondolnia, hol és hogyan tudja biztonságosan és tartalmasan eltölteni idei vakációját. Valószínűleg többen is lesznek, akik lemondják külföldi nyaralásaikat, és csak itthon utazgatnak majd – elsősorban őket szeretnék megcélozni ezzel a kínálattal. Felmérve a helyzetet, belátták, hogy a turisták nagy része csupán hétvégi célpontként tekint rájuk, a közös szolgáltatáscsomag kidolgozásával azonban hosszabb időre is tudnának jó ajánlatot kínálni az érdeklődőknek. Első perctől mindenki pozitívan állt az ötlethez, összehangolták lehetőségeiket, és két-három online találkozó nyomán meg is született a közös ajánlat.

Hatnapos, teljes ellátást tartalmazó üdülőcsomagról van szó, amelyet különböző programokkal próbáltak minél színesebbé tenni: Zabolán egyebek mellett lovas hintózáson és medvelesen vehet részt a vendég, Olaszteleken wellnesst, Vargyas-szorosba való kirándulást, kovácsbemutatót és a bútorfestő-fafaragó Sütő család meglátogatását tartalmazza a kínálat, Miklósváron meglátogathatják az Erdélyi Élet Múzeumát, kézműves-tevékenységeken vehetnek részt, a gyerekeknek pedig lehetőségük nyílik pónilovas szekerezésre és lovaglásra. Mindhárom helyszínen két-két éjszakát tölt a vendég. Mint megtudhattuk, hasonló elveik, hasonló színvonalú szolgáltatásaik és az együttműködésre való nyitottságuk volt az, ami közös gondolkodásra sarkallta őket. Mindhárom kastély egyedi múlttal, történetekkel, jellegzetességekkel rendelkezik, de olyan közös vonásaik is vannak, melyekre könnyen fel lehetett építeni a közös ajánlatot.

Albert Zoltán, a zabolai Mikes-kastély birtokigazgatója lapunknak elmondta: kapacitás, forgalom és emberi erőforrás tekintetében egyaránt jó évnek tűnt az idei, különböző fejlesztéseket is beterveztek, de a koronavírus minden számításukat áthúzta, és még mindig teljesen bizonytalan a jövő, így nagy reményekkel vágtak bele a közös projektbe. Mint kifejtette, szempontjaikat és céljaikat egyeztetve többféle ízlésnek próbálnak megfelelni ezzel az ajánlattal, és elsősorban hazai vendégekre számítanak, de több külföldi csoport is érdeklődött már a csomag iránt. A magyar, román és külföldi turisták más-más háttér-információval rendelkeznek az erdélyi kastélyokat illetően, ezért mindig pontosan át kell gondolni, hogy kinek hogyan lehet eladni egy ilyenfajta turisztikai terméket, de az, hogy ezúttal egymás szolgáltatásait is ajánlják, mindannyiuknak jót tehet. Ők többnyire Bukarestből és az ókirályság nagyvárosaiból fogadnak turistákat, de a partnereiknek nem ugyanez a vendégköre, bíznak abban, hogy ez a kezdeményezés mindnyájuknak új vendégeket jelent. Az utazók nagy többsége nem visszajáró, tehát szó sincs arról, hogy veszélyeztetnénk egymás piacát. Albert Zoltán hozzátette: szükség esetén egy kilencnapos szolgáltatást is összeállítanak majd.

„Valójában az első pillanattól kezdve részesei vagyunk ennek a kezdeményezésnek, nem is társulásról hanem közös gondolkodásról és munkáról beszelünk” – közölte megkeresésünkre gróf Kálnoky Tibor, a miklósvári kastély tulajdonosa. Kifejtette: az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a romániai piacon is van érdeklődés az általuk és partnereik által képviselt turisztikai szolgáltatások iránt, és ez az egyhetes program betekintést ad Háromszék sajátos történelmi, kulturális és építészeti örökségébe, lehetőséget kínálva arra, hogy a három helyszínen autentikus élményben részesüljenek a romániai turisták. Hangsúlyozta: Háromszéknek mint turisztikai célpontnak a népszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárul az Exotic 3 Transilvanian csomag.

Háromszék, a kúriák és kastélyok földje, rengeteg nagyszerű erőforrást rejt magában, kérdés, hogy sikerül-e gazdasági haszonná alakítani ezeket a lehetőségeket – magyarázta Rácz Lilla, hozzátéve: a koronavírus új piaci helyzetet teremtett, amit – ha okosan építkezik – saját előnyére használhat fel az ember. „Ha nem vagyunk képesek közösen gondolkodni ebben a helyzetben, akkor valószínűleg megérdemeljük a sorsunkat” – tette hozzá.