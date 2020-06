A közel százéves – a múlt század húszas éveinek végén épült – pavilonban annak idején fúvószenekarok szórakoztatták a város közönségét, és ezt az időközben megszűnt hagyományt a kétezres évek elején újították fel. De másféle kulturális rendezvényeket – kiállításokat, szabadtéri mozit, gyermekműsort, Petőfi-megemlékezést – is tartottak ott az elmúlt években, és a sepsiszentgyörgyiek kedvelték ezt az üdülőtelepi hangulatú létesítményt, amellyel szemben a városháza padokat is ácsoltatott a közönségnek. Maga a pavilon azonban a Park Szállodához tartozik, és ennek tulajdonosa, Kovács István úgy döntött, hogy új rendeltetést ad neki. Lapunk megkeresésére elmondta: korábban ő is támogatta a koncerteket, áramot biztosított a fellépők számára, amióta azonban az új főtér elkészült, inkább ott állnak színpadra az előadók, tavaly például egyetlen rendezvényt sem szerveztek a park felső sétányán levő nyitott helyiségben. Volt ellenben hívatlan vendég és rongálás is, ezért fontolóra vette a lehetőségeket, és elhatározta, hogy bérbe adja egy kürtőskalácssütőnek, így mindig lehet majd friss kürtőst kapni a városközpontban. Ezt is úgy képzelte el, hogy mozgatható, bármikor elvihető legyen a sütőde – magyarázta. Kiemelte, hogy az átalakítási tervekkel Zakariás Attila műépítészt bízta meg, mert számára is kedves az épület, és azt szeretné, hogy új rendeltetésével is szép legyen.

A parkban sétálók, járókelők egyelőre azt látják, hogy a nyitott faépítményt belülről nagy ablaknyílásokkal ellátott deszkafalakkal bélelték ki, és ez máris elégedetlenséget okozott. A városházán megtudtuk, hogy péntek délig a pavilon külsejének megváltoztatásához nem kértek építkezési engedélyt, de még urbanisztikai bizonylatot sem. A városon kívül szabadságát töltő Birtalan Csilla, Sepsiszentgyörgy főépítésze látatlanban nem kívánt hozzászólni a kérdéshez, azt azonban közölte: ha nem csupán elvihető berendezés kerül a pavilonba, akkor a műemlékvédelmi hivatal jóváhagyására is szükség van, mert az egész park műemlék.

A zenepavilon módosítása a közösségi oldalakon is sokakat foglalkoztató téma. Domahidi Ildikó műépítész szakmai szempontból kifogásolja, ami ott történik: a beépítés véleménye szerint nem esztétikus, teljesen kiveszi formájából a régi favázas szerkezetet, azt pedig nem tartja mentségnek, hogy meglévő alakjában szemetes és kihasználatlan: lehet a rongálók elriasztására térfigyelő kamerát tenni, lehet oda programokat szervezni, ha pedig zárt térré akarják alakítani, üveggel is megtehetik. Az az érv sem állja meg a helyét, hogy bármikor lebontható a már meglévő deszkafal, hiszen nem lebontani akarják, hanem befejezni – ezt azonban építkezési engedély nélkül nem tehetik meg, mert a parkban és környékén még a cégtáblákat sem lehet jóváhagyás nélkül lecserélni, a pavilonban pedig ráadásul funkcióváltás is történik, magyarázta, hangsúlyozva, hogy nem a változást ellenzi, hanem a mikéntjét.