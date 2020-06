A negatív minősítés és a nyugdíjemelés

A hitelminősítő a költségvetés konszolidálásában lát esélyt Románia kilátásainak javítására, ennek egyik eszköze, hogy ne 40, hanem 10 százalékkal emeljék a nyugdíjakat – még ez is körülbelül egy százalékkal növeli a 2021-es költségvetési hiányt. Az S&P becslései szerint 2020-ban Románia gazdasága 5,5 százalékkal fog zsugorodni (korábban 3,5 százalékos bővülést prognosztizált), de az év közepétől fokozatosan újraindul, és 2021-ben 4 százalékos növekedést produkál. Románia folyó fizetési mérlegének hiánya növekedni fog, 2020-ban elérheti a GDP 5 százalékát, és csak a növekvő kereslet és az export 2021-es erőteljes fellendülése után, 2023-ra csökken 4 százalékra.

Az utóbbi időben több „apokaliptikus” forgatókönyv is napvilágot látott, amelyek szerint összeomlik a román gazdaság, holott erről szó sincs – jelentette ki Florin Cîţu pénzügyminiszter, aki szerint az első negyedévben Romániának volt a legmagasabb a gazdasági növekedése az EU-ban, és bár többet zsugorodott a járvány miatt, mint amire a kormány számított, az Európai Bizottság „újrakalibrált becslései” szerint is kevesebbet más európai országoknál. Ez Cîțu szerint az IMM Invest programnak, a kényszerszabadságon lévők támogatásának, a kamatbefizetések elhalasztásának köszönhető, és ez az oka annak, hogy „májusban nőtt a romániai gazdaságba vetett bizalom, ami a román gazdaság erőteljesebb fellendülését jelzi a régió többi államához képest”. Cîţu azt is elmondta, hogy a kormány az év első négy hónapjában 13,1 milliárd lejt fordított beruházásra, ez a legnagyobb összeg az elmúlt évtizedben. Májusban a befektetési kiadások elérték a havi nyugdíj- és bérkiadások szintjét, és a következő időszakban túl is akarják lépni ezt.