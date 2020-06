Összefog a baloldal

Tárgyalások folynak a Szociáldemokrata Párt, a Pro Románia és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége között egy balközép koalíció létrehozása érdekében – jelentette be ez utóbbi alakulat elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu.

A koalíció a helyhatósági és a parlamenti választásokra egyaránt szólna, és felmerült az is, hogy együtt nyújtsanak be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, amire „még eggyel több okuk lenne”, ha elmaradna a 40 százalékos nyugdíjemelés. Tăriceanu szerint a következő kormány, bármilyen is legyen, „nagyon rövid életű lesz”, legfontosabb feladatául pedig a választások megszervezését nevezte meg.