Ötödik alkalommal fordult elő a sepsiszentgyörgyi Olt és Sport utca kereszteződése, a városi strand közelében található süllyesztett hulladéktárolónál, hogy valaki parazsat ürített bele, emberek életét és vagyonát is veszélyeztetve ezáltal – tájékoztatott a köztisztasági vállalat, a Tega Rt. Közleményükben azt is jelzik, hogy ez alkalommal a környéken lakók későn vették észre, hogy lángol a konténer, így a tűzoltókat nem sikerült időben riasztaniuk. A tárolót emiatt már nem lehet megmenteni, a vállalat pedig nem tudja rövid idő alatt újra cserélni.

A cég által közöltek szerint a tűzoltókat csütörtök éjjel kevéssel éjfél után riasztották, gyorsan a helyszínre is értek és megakadályozták, hogy a tárolóból kitörő, méteresre nőtt lángok tovább terjedjenek. A jelzett konténernél már ötödik alkalommal tapasztalták, hogy valaki parazsat dob bele és a konténer kigyullad. A korábbi esetekben sikerült időben közbelépni, csak a konténer belseje sérült, most viszont, mivel a riasztás későn érkezett, a tároló menthetetlenül kiégett. Máthé László, a Tega vezetője szerint a konténert alig három éve vásárolták, értéke kétezer euró, és mivel teljesen szétégett, nem tudják megjavítani, mint az előző négy alkalommal.

Az igazgató azt is elmondta, feltételezik, hogy a környező magánházak lakói között van a bűnös, de egyelőre nem sikerült azonosítani. A tette szándékos rongálásnak minősül, és akár börtönbüntetéssel is járhat – hívta fel a figyelmet Máthé László. Arra kéri a környéken lakókat, hogy amennyiben sikerül azonosítaniuk az elkövetőt, tudassák a vállalattal. A cégvezető szerint a konténer kigyúlásának súlyos következményei is lehetnek, hiszen a lángok továbbterjedhetnek. „Nem normális, hogy több száz ember kell aggódjon egy felelőtlen szomszéd miatt, aki folyamatosan gondot okoz az egész környéknek” – fogalmazott.

A vállalat illetékesei azt is jelezték, hogy a süllyesztett tároló maradványait eltávolítják ugyan, de másik föld alá telepíthető konténerrel egyelőre nincs lehetőségük azt pótolni. Az elkövető azonosítását segítő információkat a Tega Facebook-oldalán vagy a 0267 310 123-as számon várják.