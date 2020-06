Mikor legelőször kiszabadultunk a karanténból és bementem a bankba, az ajtó mögül előugrott egy maszkos alak, fejemhez tartott egy pisztolyt. Én felemeltem kezeim, de mielőtt meg tudtam volna szólalni, meghúzta a ravaszt. Már azt gondoltam, hogy egy célt tévesztett bankrabló, és ijedtemben majd meghaltam, de aztán láttam, hogy életben vagyok. Mikor megszólalt, nem azt mondta, hogy pénzt vagy életet, hanem azt, hogy harminchat egész négy! Kérem szépen ez a legegyszerűbb mód annak kiderítésére, hogy az ember beteg-e vagy nem, mert a betegségek leggyakoribb tünete a láz. Higanyos lázmérőt már rég nem kapni, mert azt mondják, hogy a higany az ugyebár mérgező. Ezt nem értem, hisz nem egyszer használatos és minden mérés után nem kell összetörni és meginni belőle a higanyt. Az igaz, hogy ez az új módi sokkal jobb, mert a pisztolyt nem szorongatja az ember tíz percig a hóna alatt, mivel az rögtön megmutatja, hogy mennyi az annyi. Bár ez sem tökéletes, mert azt mondják, hogy ezek a lázmérők csak 37,3 Celsius-fokon felül kezdenek mérni, és bizony sokan megijedtek, mikor náluk harminc fok alatti értékeket mutatott, és ezért azt hitték, hogy már nem is élnek. Ahol most csak lázat mérnek, ott helyben percek alatt megmérhetik az illető vérnyomását és esetleg a vércukor-, és koleszterinszintet is, és így ha tovább fejlesztik a mostani rendszert, leveszik az egészségügy válláról a terhek nagy részét.

Mivel Romániából óriási arányú az orvosok és egészségügyi dolgozók elvándorlása, ezeken a gondokon enyhíthetnének a most elkezdett és még bővíthető orvosi szolgáltatások. Így az egészségügyi szűrővizsgálatok tetemes költségét takarítanák meg, és megkönnyítenék a családorvosok munkáját is. Sőt, mivel a betegek nagy része jobban tudja, mint saját háziorvosa, hogy neki milyen gyógyszert kell felírni, pár írástudóval a receptírást is meg lehet oldani. A receptírót nem az egészségügy fizetné, hanem azok a cégek, vállalatok, bankok, amelyeknél most még csak lázat mérnek. Egyelőre ezek közül az orvosi szolgáltatások közül, mint tudjuk, csak a lázmérés megoldott, de sajnos vannak, akik még ezzel sem értenek egyet, és mindenféle rémhírek terjednek ezzel kapcsolatban. Olyanok, hogy ezzel egy csipet ültetnek az ember fejébe, és aztán tudják manipulálni az illetőt, vagy mindenkinek a már születésekor beültetettet aktiválják, és most nyilvántartásba veszik és követik őket. Ez valóban érvényes lehet olyanokra, akiknek fejében nincs agy. Ezeket is ki lehetne szűrni és egyenesen elmegyógyászokhoz irányítani.

Mivel a tanügy szintén olyan alulfinanszírozott, mint az egészségügy, ott is hasznosíthatják a mostani tapasztalatokat. Ha bezárják végleg az iskolákat, megoldódik a működési engedélyek és az udvari fapados WC-k problémája is. Csak egyszer kell beszerezni a távoktatáshoz szükséges számítógépet vagy okostelefont. Legalább olyan hatékonysággal működne az oktatás, mint most, amikor a diákok 45 százaléka funkcionális analfabéta (olvasni ugyan tud, csak nem érti, amit olvas).

De térjünk vissza a koronavírus elleni harcra, amelynek másik legfontosabb eszköze a maszk. Ennek viselése nagyon sok helyen kötelező, és újabb maszkviselési szokások kezdtek virágozni. Sajnos a maszkgyártás nem alkalmazkodott az igényekhez. Nem gyártanak középen kivágott maszkot a csókolózók számára. Nincs szívószálas kislyukú maszk iszákosoknak, nagyobb lyukú a dohányosoknak, és kombinált azoknak, akik ivás közben dohányoznak. A maszkokat sokan az állukon viselik, ezért gyárthatnának direkt ilyeneket, amelyeknek rögzítő pántjai sokkal erősebbek, mint a most forgalmazottak, és akkor nem esik le az álla ezek viselőjének, ha netán mégis elkapja a vírust. Nekem különben van egy gázmaszkom, aminek bevezetését azért ajánlanám, mert az biztos hatékony. Annyi maszkot kell venni, hogy annak árából talán jobb lenne egy gázmaszkot vásárolni, ami egész biztos, hogy tartós, hiszen a katonák is többször használhatják, pedig a mérges gázok kiszűrésére is alkalmas, komoly szűrőberendezéssel felszerelt. Azt reggeltől estig, sőt, még éjjel is viselheti az ember, és így megvéd még a sötétben támadó vírusoktól is.