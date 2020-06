Meghosszabbíthatják a vészhelyzetet, kevesebb az új fertőzés

Június 15-e után is meghosszabbíthatják a vészhelyzetet Romániában, amennyiben a járványhelyzet azt indokolttá teszi – jelentette be Nelu Tătaru egészségügyi miniszter egy vasárnap esti tévéadásban.

A tárcavezető szerint kicsi az esélye, hogy e hónap közepén mindenféle szigorító intézkedésnek véget vessenek, tekintettel, hogy a koronavírus a közösségi érintkezés során tovább terjed, és még mindig újabb gócpontok alakulnak ki. Vasárnap harmadik napja folyamatosan az előző napokhoz képest nagyobb számú megbetegedést jelentettek, olyan körülmények közt, hogy az elvégzett tesztek száma naponta csökkent.

A stratégiai kommunikációs törzs (SKT) azonban hétfőn az előző napokhoz képest kevesebb új fertőzéses esetről tájékoztat: ha a vasárnap déli jelentése 189, a mai csupán 125 új pozitív teszteredményt jelzett. Ezzel a járvány kezdete óta országos szinten a megbetegedettek száma elérte a 20 604-et. A gyógyultak száma mintegy kétszázzal emelkedett az előző napihoz képest, elérve a 14 826-ot, tehát eddig a fertőzötteknek több mint 70 százaléka kigyógyult a betegségből.

A legutolsó jelentés szerint Kovászna megyében továbbra is 223 fertőzéses esetet tartanak nyilván, így Háromszék a fertőzöttségi statisztika középmezőnyében marad. Vasárnap óta nyolcan hunytak el koronavírus-fertőzés miatt, mindannyian több más betegségben is szenvedő, idős emberek voltak. Intenzív osztályon jelenleg 146 pácienst kezelnek, kettővel többet, mint egy nappal korábban. Az intézményes karantént több mint 300-an hagyhatták el az elmúlt 24 órában, a házi elkülönítésben levők száma jelentéktelen mértékben csökkent, továbbra is több mint 94 ezren tartózkodnak otthonukban, orvosi megfigyelés alatt.