Hirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott meg­adott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–15 óráig tart nyitva. 15 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Ennek szövegét, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, és várják meg a visszaigazolást. A szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a Múzeumkertben ma 20.30-tól (esőnap: június 10-én 20.30-tól) és június 11-én, csütörtökön 20.30-tól (esőnap: június 12-én 20.30-tól) előadja José Rivera Felhőtektonika című színművét Bocsárdi László rendezésében.

Hitvilág

FELNŐTTKÉPZÉS. A teokat.com oldalon teológiai képzést nyújtanak katolikus felnőtteknek. A hét ószövetségi és hét újszövetségi előadás-sorozat egymást váltva június 15-től szeptember 20-ig tart. Jelentkezési határidő: június 14. Bővebb részletek a honlapon és a Facebook-oldalon.

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Csütörtökön Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Szentmise 7.30-tól és 18 órától. Az esti szentmise után az udvaron tartják a szokásos úrnapi körmenetet. Kérik a lelkiségeket, a szokásos módon készítsék el az oltárokat. Csütörtökön 17 órától szentségimádást tartanak. * A héten a szentmisék időpontjai: keddtől péntekig 7.30-tól és 18 órától, szombaton 18 órától, vasárnap 10.30-tól és 18 órától. Honlap: krisztuskiraly.ro.

A Bod Péter Megyei Könyvtár programja

Nyitvatartás: kedden 9–19 óráig, szerdán, csütörtökön pénteken 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig. * A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide csak az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: olvaso@kmkt.ro.

Előadás a földrengésekről

A Földtani esték sorozatban A romániai földrengésekről és azok hatásairól Mircea Radulian, a Földfizika Intézet tudományos tanácsának elnöke tart online előadást. Tematika: szeizmicitás/földrengések Romániában tektonikai szempontok alapján; szeizmológiai/mérési állomáshálózatok; Románia földrengéses térségei; a földrengések jellegzetességei különféle térségekben; a földrengések közvetett és közvetlen hatásai; prevenciós módok a hatások csökkentésére. Az előadást meghallgatni, kérdéseket feltenni a geológia szak Facebook-oldalán lehet: Geológusképzés magyar nyelven, BBTE, Kolozsvár. ZOOM-on: Meeting ID: 563 788 0032/Password: 0kxm9F.

Röviden

ÚJRAINDULT. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. v Az EMNT kézdivásárhelyi irodának nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy érkezéskor olvassák el és tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, valamint lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

KÖZSZÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgy közszállítási vállalata, a Multi-Trans márciusi bérleteit még június 9-ig lehet használni.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) Ma Erősdön és Előpatakon, szerdán Hidvégen és Nyáraspatakon zajlik a lomtalanítás.

BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA. A járványügyi óvintézkedések betartásával az RMPSZ idén is megszervezi a Bolyai Nyári Akadémiát. A július 6–26. között zajló BNYA 2.0 szakmai programjára június 21-ig lehet jelentkezni az RMPSZ honlapján. Informá­ciók Ferencz S. Alpár szakmai alelnöknél (0745 327 950) és Köllő Zsófia programigazgatónál (0742 951 950).