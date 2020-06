Az Éj királynője ötvenéves

Ma ötvenéves Miklósa Erika Kossuth-díjas opera-énekesnő, aki szinte minden műfajban és stílusban kipróbálta magát, leghíresebb szerepe az Éj királynője Mozart A varázsfuvola című operájában. 2011-ben a Szent György Napok alkalmával a háromszéki közönséget is elkápráztatta.

A kiskunhalasi lány kezdetben versenyszerűen hétpróbázott, reményteljes magasugró volt, de egy sportbaleset véget vetett atlétikai karrierjének. Tizenévesként esküvőkön és családi eseményeken énekelt, ekkor figyelt fel a hangjára első énektanára, Madai Lilla. Az ő biztatására gimnáziumi tanulmányaival párhuzamosan zene- és énekórákra járt, a zeneiskola hat osztályát két év alatt végezte el. A szegedi konzervatóriumban folytatott tanulmányai mellett bejárt az orvosi egyetem angol nyelvű előadásaira, a bölcsészkarra, az egyetem színjátszó körébe is.

Tizenkilenc évesen egy apróhirdetés nyomán jelent meg énektanárával, Berdál Valériával az operaházban egy próbaéneklésen. Akkor még csak Mozart A varázsfuvolájából az Éj királynőjének áriáját tudta, amely az operairodalom egyik legnehezebb koloratúrszoprán-áriája. Szerződtették, s húszévesen ő lett az intézményben minden idők legfiatalabb magánénekese. 1991-ben A varázsfuvola Papagenájaként debütált, s Szegeden megnyert egy Mozart-énekversenyt a védjegyévé vált Éj királynője-áriával. Tehetsége bizonyításához azonban sok nehézséggel kellett megküzdenie, mert nem a Zene­akadémia végzettjeként került a pályára, operaénekesi diplomáját 2017-ben szerezte meg a pécsi egyetemen.

Hamari Júlia énekesnő felfigyelt rá, s 1992-ben meghívta brüsszeli Mester és a jövő elnevezésű koncertjére. 1993 januárjában Stuttgartban is együtt léptek fel, s amikor egy erről készült amatőr felvétel eljutott egy külföldi impresszárióhoz, elindult nemzetközi pályafutása. A tanulást nem hagyta abba, előbb Philadelphiában, majd a milánói Scalában volt ösztöndíjas. 1999-ig volt tagja a Magyar Állami Operaháznak, azóta fellépett a világ legjelentősebb operaházaiban. A New York-i Met színpadán 2004 októberében debütált az Éj királynőjeként, e szerepben a világ egyik legkeresettebb énekese lett. A szerepet több mint ötszáz alkalommal énekelte. A budapesti Operaházban színpadra lépett a West Side Story Mariájaként is, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Traviata főszerepében debütált. 2016 januárjában különleges esttel ünnepelte pályafutása kezdetének 25. évfordulóját az Erkel Színházban, a jubileumi esttel búcsúzott az Éj királynőjétől.

Miklósa Erika énekesnőnek vallja magát, műfaji korlátok nélkül, leginkább ott szeret énekelni, ahol szeretik hallgatni. Úgy véli, nem bekerülni nehéz a nívós helyekre, hanem fenntartani azt a színvonalat, amely a bennmaradáshoz kell. Szívesen kirándul az operett, a musical világába is, s még lovas szereplést is vállalt a Carmen kedvéért. Lemezein a klasszikus áriák mellett rögzített karácsonyi dalokat, készített poplemezt, a 2011-ben kiadott Másképp című albumán a latinos dallamok és a dzsessz világába kirándult, kedvenc dalait a szokottól eltérő hangszerelésben énekelte, volt köztük portugál fado és argentin tangó is.