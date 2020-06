A vegyszeres kezelések ideje

Jól jött a sok eső, de bármilyen hihetetlennek hangzik: még jöhet csapadék, a földek elbírják – mondotta érdeklődésünkre ifj. Orbán Miklós agrármérnök. Pillanatnyilag a permetezésen van a hangsúly. A kalászosoknál a kalászvédelmi munkákat kell elvégezni, főként a fuzárium terjedésének megakadályozása érdekében. Ajánlatos egyszerre kijuttatni egy gombaölő szert – ez lehetőleg legyen kétkomponensű, de már három összetevős is kapható – és egy rovarölőt. A kalászosoknál ezt a kezelést a virágzásig kell elvégezni, nagyjából még ezen a héten van rá idő, utána újabb esők következnek, amelyek akadályozhatják a permetezést – húzta alá a szakember.

A burgonya esetében is nagyjából most kezdik a gombás betegségek elleni védekezést, de van farmer, aki hamar elültette a burgonyát, a lombozat összenőtt, így már a második kezelésnél tart. Kalászosok és a burgonya esetében is szisztemikus vegyszereket ajánlott használni – mondta Orbán Miklós.

Az állattartó gazdák sem panaszkodnak. Egyrészt a legelőkön bőven van zöldtakarmány – mert a Jóisten adott esőt, s a májusi eső aranyat ér –, és ez meg is látszik az állatokon, kövérebbek, jobb karban vannak, mint a korábbi években. Viszont az állomány hízása a tejtermelés rovására ment a juhok esetében – tudtuk meg Benedek Csaba papolci juhos gazdától. Pedig most van a legnagyobb kereslet a juhsajt, orda iránt, messzemenően jobban fogy, mint tavaly vagy azelőtt – mondta a gazda. És az egyik okot is kifejtette: mindenhol csökken az állat­állomány, egyre kevesebben tartanak 10–15 juhot saját használatra, akik pedig túladtak az állományukon, kénytelenek megvenni a sajtot, ordát, túrót. Benedek nagyban, főként déli megyékben értékesíti a juhtejből készült finomságokat, állandó kuncsaftjai harminc-negyven kilogrammos tételekben vásárolnak tőle, de a falusiak sem maradnak el. Az általa ismert juhos gazdák ugyancsak elégedettek, van kereslet, van ára az esztenákon megtermelt minőségi árunak – mondta befejezésül.