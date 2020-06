Családi pótlék: nincs pénz a megkétszerezésére

Florin Cîțu pénzügyminiszter a kormány elleni támadásként értékeli, hogy a parlament másodszor is a családi pótlék megkétszerezéséről döntött – erről a tárcavezető a Digi24 hírtelevíziónak vasárnap adott interjúban beszélt. Cîțu kitart amellett, hogy a – közismert nevén – gyermekpénz megduplázásáról szóló törvény alkotmányellenes.

A pénzügyminiszter felelevenítette, a gyermekpénz emeléséről szóló törvényt azután fogadta el a parlament, hogy az országos költségvetést már leosztották, a mintegy 6,3 milliárd lejes pluszkiadásra azonban nem jelöltek meg semmiféle forrást. „Máshonnan kéne pénzt elvennünk, új adót kellene kivetnünk, például a privát szférára. Vagy elvehetnénk a befektetésektől, vagy még több kölcsönt vehetnénk fel, de ez más kiadásokat is jelentene. Ezek a lehetőségek”, mondta a miniszter, aki szerint a törvény azért alkotmányellenes, mert nem jelöli meg a finanszírozási forrást – bár, tette hozzá, a jogszabályt még senki nem támadta meg az alkotmánybíróságon. Ha ez mégis megtörténik, és a taláros testület nem emel kifogást a törvény ellen, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan megkétszereződik a gyermekpénz. „Majd meglátjuk, milyen tartalékokkal rendelkezünk az adott helyzetben. Meglátjuk, hogy emelünk, vagy el tudjuk halasztani a gyerekpénz megkétszerezését egy későbbi időpontra”, jelentette ki Florin Cîțu.

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) szerint gazdaságélénkítő kormányprogram hiányában a gyermekpénz és a nyugdíjak emelése válságkezelő intézkedéssé válik – így reagált az SZDP a pénzügyminiszter kijelentéseire. „A COVID-19 válság körülményei között a világ kormányai közvetlenül a lakosságnak küldtek pénzt csekkek, gyermekpénz, garantált minimáljövedelem formájában. Orbannis Romániájában nem történt szinte semmi” – írja az SZDP Facebook-bejegyzésében. A dokumentum szerint a gyermeknevelési támogatás megkétszerezése és a nyugdíjak növelése a románok millióinak segíthetne „megbirkózni a válsággal”, ha már semmilyen gazdaságfellendítő intézkedést nem hoznak. Ezen túlmenően a pénz nagy része visszakerülne a gazdaságba, több százezer munkahelyet megmentetnének, jelentős összegek folynának be a költségvetésbe adók és illetékek formájában. Ehhez képest Romániában nem történik semmi, csak a nevek cserélődnek, Băsescu Iohannisra, Boc Orbanra – utal az SZDP a Băsescu–Boc-féle 2008-as megszorító intézkedésekre.

Mint ismert, előbb a szenátus, majd múlt héten a képviselőház is elutasította a gyermekpénz száz százalékkal való emelését augusztus 1-jéig elhalasztó sürgősségi kormányrendeletet. A parlament tavaly decemberben duplázta meg a családi pótlékot, a törvényt Klaus Iohannis államfő ki is hirdette, de a kormány elhalasztotta a jogszabály alkalmazását arra hivatkozva, hogy az idei állami költségvetésbe nem tervezték be ezt a pluszkiadást.