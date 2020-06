A politikus vasárnap a közösségi oldalán megint aggódott egy sort az ország közbiztonságáért, miután – megfogalmazása szerint – a roma bűnözői klánok a jelek szerint visszatérőben vannak az országba, és fittyet hánynak a törvényekre. Ezért a rendőrségnek tennie kell valamit, ellenkező esetben hat hónap múlva talán már az utcára se merünk kimenni – figyelmeztetett. A volt elnök a jelek szerint immár következetesen ezt a témát képviseli az idei kettős választási évben. Május elején ugyanis pontosan ilyen jellegű kijelentések miatt jelentették fel az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. De hát mit számít az az esetleges néhány ezer lejes bírság a több tízezer potenciális szavazathoz képest, amelyeket ennek a témának a forrón tartásával söpörhet be a pártja? (Főtér)

NAGYSZEBEN AZ EGYETLEN. Nagyszebennek olyan jó az imázsa, hogy még a koronavírus-járvány idején legbiztonságosabb idegenforgalmi célpontok között is ajánlják. Az EU által támogatott European Best Destinations ügynökség annak apropóján állította össze a koronavírus elleni védettség szempontjai alapján listáját, hogy a járvány lecsengésével egy időben számos ország elkezdte megnyitni a határait, és megpróbálja elindítani az idegenforgalmi idényt. Romániából csupán Nagyszeben került a listára, olyan helyszínek társaságában, mint Tbiliszi, Korfu, Madeira, Zágráb, Fiume, Varsó, Bécs, Málta vagy Vilnius. A magyarázatban megjegyzik, hogy Romániában 15-ször kevesebb fertőzés volt, mint a leginkább érintett országokban, de emellett Szeben minden turista számára ideális célpont: az Instagram-őrültek, a történelemkedvelők és a természetbarátok is megtalálják a számításaikat. Emellett az életminőség is jó. (Főtér)

PADLÓN AZ ORSZÁGIMÁZS. A Forbes idéz egy jelentést, amely a COVID-19 szempontjából legbiztonságosabb országokat listázza. A százas listán Románia csupán az 57. – pont egy hellyel az Egyesült Államok előtt. Magyarország viszont bekerült az első húszba: a 18. helyre sorolták. A lista élén Svájc, Németország és Izrael áll, de az első tízbe belefért még Szingapúr, Japán, Ausztria, Kína, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea is. Érdekesség, hogy még Spanyolország, és Olaszország is megelőzi Romániát, pedig mindkét országot súlyosan érintette a járvány: előbbi a 45., utóbbi az 53. helyen áll a koronavírussal szemben legbiztonságosabb országok listáján. A sereghajtó a Bahamák, a 99. Laosz, a 98. pedig Kambodzsa. (Főtér)