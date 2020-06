A szomszédságpolitikáról és a nemzeti konzultációról is szó volt tegnap napirend előtt a magyar Országgyűlésben.

Juhász Hajnalka (KDNP) Trianon 100. évfordulója kapcsán a szomszédságpolitika fontosságáról beszélt. Jelentősnek nevezte az ukrán és a magyar külügyminiszter múlt heti találkozóját és reményét fejezte ki, hogy oktatási, gazdasági és kisebbségi kérdésekben is új fejezet kezdődhet a magyar–ukrán viszonyban. A szlovák–magyar kapcsolatokat sikertörténetnek nevezte, és méltatta a magyar–lengyel kapcsolatokat is. Románia kapcsán azt emelte ki: a román félnek is fontos látnia a közép-európai együttműködés fontosságát. A 21. század kihívásaira a nemzeti identitás, a nemzeti önazonosság védelme a legmegfelelőbb válasz. Nem az államhatárok, hanem az állampolitikák megváltoztatására van szükség – idézte Kövér László házelnök gondolatát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Magyarország szomszédságpolitikáját sokkal nagyobb körültekintéssel kell folytatnia, mint más országoknak, hiszen a környező államokban nagy magyar nemzeti közösségek élnek. A magyar kormány arra törekszik, hogy a szomszédos államok ne konfliktusként, hanem erőforrásként tekintsenek a magyar közösségre, hiszen ez pozitív hatást eredményez a kétoldalú kapcsolatokban és jobbá teszi ezeknek a közösségeknek a mindennapi életét.

A külügyminiszter úgy értékelt: Szlovákiával és Szerbiával soha olyan jó nem volt Magyarország kapcsolata, mint jelenleg, és ebben óriási szerepe van azoknak a közös sikertörténeteknek, amelyeket az élet praktikus területein – közlekedésben, energiapolitikában, infrastruktúra-fejlesztésben – hajtottak végre az elmúlt időszakban. Ezek a sikertörténetek megalapozzák azt a bizalmat, amelyre építve a nehéz kérdéseket is meg tudjuk nyitni, és a lezárás lehetősége is megvan. Szijjártó Péter üdvözölte az új szlovák kormányfő által a magyar közösség felé tett számos gesztust, és közölte: pénteken Magyarországra látogat Igor Matovič.

Ukrajnával kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy az új ukrán külügyminiszter látogatása után előrelépés lesz a magyar nemzeti közösségtől elvett jogok tekintetében, például egy magyar többségű, Beregszász központú járás megteremtésével.