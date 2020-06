Megszorítások a sporthorgászoknak

Véget ért a tavaszi horgászati tilalom, a sporthorgászok újból hódolhatnak szenvedélyüknek azokon a vizeken is, ahol érvényes volt a tiltás. A hatvan napja, április negyedike óta tartó zárlat után a vízpartokon újabb kellemetlen megszorításokkal kell szembenézniük a horgászoknak.

Június másodikán hatályossá vált a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium közös szabályzata, mely egy sor előírást szab meg a sporthorgászok és a horgászvizek kezelői számára a koronavírus-járvány terjedésének és következményeinek korlátozása érdekében. Az előírások értelmében a horgászok nem lehetnek tíz méternél közelebb egymáshoz, a horgászvizek partján tilos a grillezés, az alkohol fogyasztása, nem lehet szocializálódni, a horgászok nem fogadhatnak vendégeket. A horgászvizek kezelőinek a maguk során fertőtlenítőszereket, maszkokat kell biztosítaniuk, meg kell mérniük a horgászok testhőmérsékletét érkezésükkor, nyilatkozatot kell kitöltetniük a vendégekkel, hogy ismerik és betartják az említett szabályokat.

A megye két legnagyobb horgásztavánál, a rétyinél és a besenyőinél érdeklődtünk a rendelettel kapcsolatban. A Kovászna Megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete által kezelt két rétyi tónál Kerestély János végzi a halőri teendőket. Érdeklődésünkre elmondta, az első hivatalos horgásznapon (a Rétyi-tónál érvényben volt a tilalom – szerk. megj.) mintegy 15 horgász próbált szerencsét, többségük a part menti horgászkunyhók lakója volt. A tízméteres távolság betartásával nincs gond, bőven van hely a tóparton. A további előírások betartására is törekszik a tógazda, beszereztek fertőtlenítőt, maszkot, szemeteszsákot, minden horgászt felvilágosítanak az előírásokról. Gond más szabad vizeknél adódik – például a szentiváni holtárkoknál, az Oltnál –, ott nehezebb a feladat, nagy a terület, nem tudnak állandó felügyeletet biztosítani. Kerestély elmondta, tavaly decemberben telepítettek halat a rétyi tavakba, pontyot és kárászt. A horgászdíjak nem borsosak, a 24 órás jegy 50 lej, a délelőtti 35, a délutáni 25 lej. A szerencsés horgász ötkilónyi halat vihet el bármelyik fajtából – tudtuk meg a halőrtől.

A besenyői víztározó a Vad Természet Sporthorgász és Vadász Egyesület fennhatósága alá tartozik. Ott nem volt tilalom, de a kedvezőtlen időjárás miatt ottjártunkkor kevesen voltak a tóparton. Az egyesület elnöke, Selariu Gyula érdeklődésünkre elmondta, a biztonsági távolság betartásával nincs gond, a standok amúgy is legalább 15 méterre vannak egymástól. De miként lehet megtiltani a horgászoknak, hogy ne süssenek húst a tóparton, vagy ne igyanak meg egy sört? – tette fel a kérdést a tógazda. A horgászok testhőmérsékletének ellenőrzése a halőr feladata, a szükséges nyilatkozatok űrlapjait is megkapják a vendégek. Mindent megtesznek az előírások teljesítése érdekében, de ezzel több feladatot, munkát róttak ki számukra. Számítanak ellenőrzésekre, ha a horgászok nem tartják be a szabályokat, kénytelenek lesznek a hatóságokat értesíteni – mondta Selariu.

A Besenyői-tóba március első felében telepítettek halat, s szándék szerint havonta megismétlik a telepítést. Az egynapos – napfelkeltétől napnyugtáig – tartó horgászatért 50 lej a díj, a 24 órásért 70 lej. Öt kilogramm kifogható halat vihet el egy horgász, ebben lehet egy ponty is – tudtuk meg az elnöktől.