A pavilon a Park Szállodához tartozó magántulajdon, és mivel tavaly egész évben kihasználatlanul állt, bérbe adták egy kürtőskalácssütőnek, aki saját céljainak megfelelően alakítaná át. Ezt meg is kezdte, de nem az egyez­ség szerint, abban ugyanis az szerepelt, hogy mozgatható berendezés kerül a kis parki cukrászda tetejére – magyarázta Kovács István. Egy doboz lesz bent, ami teljesen független a meglévő épülettől – tette hozzá. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a berendezéshez nem kell engedély, átalakításról pedig szó sincs. A vállalkozó emlékeztetett arra, hogy a parkban levő mesterséges tó fölötti híd is csak másodszori nekifutásra sikerült jól, és hangsúlyozta, hogy nem kíván hozzányúlni a pavilonhoz, hiszen a környéken egyedül ez maradt épen, nem szolgálja már a közönséget hasonló épület sem Előpatakon, sem Málnásfürdőn. Meg is ismételte: senki nem akar törvénytelenül eljárni vagy a sepsiszentgyörgyi pavilont elrontani, ellenkezőleg, újrafestik és konzerválják, hogy még sokáig dísze legyen a városnak.