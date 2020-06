Meghosszabbítanák a vészhelyzetet, de tovább lazítanak

Meghosszabbítaná a kormány a koronavírus-járvány miatt meghirdetett, jövő héten lejáró veszélyhelyzetet. A Szociáldemokrata Párt vezetői ugyanakkor jelezték, nem hajlandók ehhez megadni a parlamenti felhatalmazást, mivel a Nemzeti Liberális Párt csak politikai megfontolásból szándékszik fenntartani a vészhelyzetet. A stratégiai kommunikációs törzs (SKT) keddi közlése szerint egy nap alatt enyhén megugrott, de a hétvégén jegyzettől még mindig jócskán elmaradt a frissen azonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta országos szinten a megbetegedettek száma elérte a 20 749-et, viszont a gyógyultak száma is növekedett 14 910-re. A koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma elérte az 1345-öt. Háromszéken egyetlen új fertőzést sem jegyeztek.

A kabinet terveiről Klaus Iohannis államfő számolt be a kormány tagjaival történt egyeztetéseket követően. Az elnök szerint kevesebb korlátozással, de szükség van a veszélyhelyzet meghosszabbítására, figyelembe véve, hogy az új koronavírusos megbetegedések száma nem csökkent jelentősen, és továbbra is 150 körüli az intenzív osztályon ápolt betegek száma. Az elkövetkező időszakban lazítanak a korlátozásokon, de járvány elleni harcban nem mondhatnak le erről az eszközről. Továbbra is érvényben maradnak bizonyos óvintézkedések, mint a fizikai távolságtartás betartása, a védőmaszk viselése, a tömegek kerülése. Iohannis szerint a kormány még megvitatja a veszélyhelyzet meghosszabbításának kérdését. Az elnök ugyanakkor felszólította a törvényhozókat, hogy legyenek felelősek, és szavazzák meg ezt az intézkedést, mivel „a vírus nem tűnik el egy parlamenti voks nyomán”.

Ami a lazításokat illeti Iohannis elmondta: június 15-től engedélyeznék a nagy bevásárlóközpontok megnyitását – lesázmítva az ezekben működő vendéglőket és játszóhelyiségeket –, a kültéri medencék, az edzőtermek használatát, és a magán-rendezvények engedélyezett létszámát zárt térben húszra, a szabadban pedig ötvenre növelnék. Emellett engedélyezik a magánóvodák és -bölcsődék megnyitását, valamint az iskola utáni foglalkozások újraindítását. A tervek szerint a hónap közepétől nem kell 14 napra karanténba vagy otthoni elkülönítésbe vonulniuk azoknak, akik olyan országból érkeznek Romániába, ahol az egymillió lakosra jutó új megbetegedések napi átlaga ötnél kisebb volt az elmúlt két hétben. „Sajnos, olyan országok, mint Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Belgium, Svédország vagy Hollandia, ahol sok román állampolgár él, egyelőre nem felelnek meg ennek a feltételnek” - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy továbbra is figyelemmel követik az EU-n belüli jelentéseket, és „amint jó irányba változnak a dolgok”, Románia is azonnal lépni fog.

Az ellenzéki szociáldemokraták szerint a kormány csak politikai okok miatt ragaszkodik a veszélyhelyzet fenntartásához, ehhez pedig nem hajlandók hozzájárulni. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség politikusai úgy látják, bizonyos helyeken meg kell hosszabbítani a veszélyhelyzetet, viszont az ország számos városában, településén indokolatlan az intézkedés. Ha a kormány azt kéri, hogy az egész országban hosszabbítsák meg a veszélyhelyzetet, akkor elvárják, hogy olyan adatokkal álljon elő, amelyek alátámasztják ezt az álláspontot.