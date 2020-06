Részeg sofőrök az utakon

Alaposan a pohár fenekére néztek azok a járművezetők, akiket az elmúlt napokban szúrtak ki a közutakon a háromszéki rendőrök. Keddi közleményében a megyei rendőr-felügyelőség több esetről is beszámolt, és ismételten arra figyelmeztet: amennyiben valaki alkoholfogyasztást követően ül volánhoz, önmagát és a forgalomban lévő többi járművezetőt, utast veszélyezteti, tette pedig bűncselekménynek minősül.

Vasárnap hajnalban a baróti rendőrőrs munkatársai a 38-as községi úton megállítottak egy gépkocsit, melynek 22 éves vezetőjéről lehelete alapján feltételezték, hogy ivott. Mivel az alkoholszonda 0,80 mg/l szesztartalmat igazolt, vérvételre kísérték. Néhány órával korábban Sepsiszentgyörgyön azonosítottak ittas sofőrt: a 31 éves férfit a Kós Károly utcában igazoltatták, szondába fújatták, amely leheletében 0,49 mg/l alkoholtartalmat mutatott ki. Ugyancsak vasárnap bukott le egy 64 éves férfi is, aki a megyeszékhelyen a Tulipán utcában vezette haszongépjárművét. Az alkoholszonda leheletében 0,78 mg/l szesztartalmat mért. Hasonló módon bukott le az a férfi is, akit hétfő este igazoltattak a rendőrök Kovásznán a Dózsa György utcában. Őt is alkoholszondával tesztelték, leheletében 0,93 mg/l szesztartalmat mutattak ki. Bodzafordulón szombat délután jelentették a 112-es sürgősségi hívószámon, hogy ittas sofőr traktorjával elsodorta egy ház kerítését. A helyszínre siető rendőrök megállapították, a mezőgazdasági jármű 55 éves vezetője valóban részeg – emiatt veszítette el uralmát a volán fölött --, az alkoholszonda 1,12 mg/l szesztartalmat igazolt leheletében.

A rendőrségi tájékoztatóban egyebek közt felidézik, az alkohol jelentősen lassítja a sofőr reakcióidejét a vezetés közben adódó különböző helyzetekre. Hangsúlyozzák továbbá, hogy az alkohol hamis biztonságérzetet kelthet a sofőrökben, akik hajlamosabbak akár kockázatos manőverekre, amelyek balesetet okozhatnak.