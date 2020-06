Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bölönben csütörtökön 10–13 óráig a Bodor és Alszeg utcában szünetel az áramszolgáltatás.

ÚJRAINDULT AZ ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve a baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. l Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy érkezéskor olvassák el és tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, valamint lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A sík­üveget lomként szállítják el!) Ma Hidvégen és Nyáraspatakon, csütörtökön Bölönben és Bölönpatakon zajlik a lomtalanítás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos dokumentumokat elektronikus regiszt­rációval az aici.gov.ro applikáción is be lehet nyújtani.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A havonta, minden második csütörtökön megszervezésre kerülő német nyelvű törzsasztal ezen a héten csütörtökön 19 órától a Bástya étteremben újraindul.

Részvételi díj nincs. Információk: www.stammtisch.ro.

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a Múzeumkertben június 11-én, csütörtökön 20.30-tól (esőnap: június 12-én 20.30-tól) előadja José Rivera Felhőtektonika című színművét Bocsárdi László rendezésében.

Fapados kávézó

A modern fizika nagy kérdéseit járják körül csütörtökön 19 órától a Fapados Kultúr Café udvarán. Nagy Péter beszélgetéseiben olyan dolgokról mesél, amelyek körülvesznek, izgalmasak, mégis ritkán van alkalmunk közelebb kerülni hozzájuk. A részvétel díjtalan, viszont a helyek száma korlátozott, ezért előzetes foglalás szükséges. Megtehetik a Facebook-oldalon üzenetben: facebook.com/fapadoskave; telefonon: 0729 879 030 (Zalán), 0741 531 960 (Ágó) vagy a fapados.ro/ottleszek honlapon.

Kiállítás

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban Soó Zöld Margit és Sipos László kiállításai tekinthetőek meg az érvényes közegészségügyi korlátozások betartása mellett június 9. és július 4. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

LÁBAS HÁZ. Június 11–19. között, hétfőtől péntekig, naponta 8-16 óráig látogatható Sepsiszentgyörgy központjában a Történelmi Zászlósor című kiállítás. Az magyar történelmi zászlókból álló tárlat a Lábas Házban a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi fiókja szervezé­sében nyílt volna meg nemzeti ünnepünk napján, a megnyitóra azonban csak a virtuális térben kerülhetett sor. A kiállítást csütörtöktől a nagyközönség is látogathatja, a járványügyi intézkedések betartásával. A kiállítás dr. Pozsony Ferenc akadémikus kezdeményezésére jött létre a Magyarság Háza támogatásával. A tájékoztatást szolgáló kísérőszöveget dr. Dimény Attila kézdivásárhelyi muzeológus írta. Az eseményről 27 perces film is készült, ami a facebook.com/Balassisepsi oldalon tekinthető meg.

A Bod Péter Megyei Könyvtár programja

Nyitvatartás: kedden 9–19 óráig, szerdán, csütörtökön pénteken 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig. ♦ A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kol­csonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Csütörtökön Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Szentmisék 7.30-tól és 18 órától. Az esti szentmise után az udvaron tartják a szokásos úrnapi körmenetet. Kérik a lelkiségeket, a szokásos módon készítsék el az oltárokat. Csütörtökön 17 órától szentségimádást tartanak. v A héten a szentmisék időpontjai: keddtől péntekig 7.30-tól és 18 órától, szombaton 18 órától, vasárnap 10.30-tól és 18 órától. Honlap: krisztuskiraly.ro.

KÉPZÉS. A teokat.com oldalon teológiai képzést nyújtanak katolikus felnőtteknek. A hét ószövetségi és hét újszövetségi előadás-ból álló sorozat egymást váltva június 15-től szeptember 20-ig tart. Jelentkezési határidő: június 14. Bővebb részletek a honlapon és a Facebook-oldalon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6.40-től ima járvány idején; 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval! Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgá­latot.

Nyugdíjpénztári ügyintézés

A NYUGDÍJAZÁSHOZ szükséges eredeti iratokat, a csatolt kéréseket munkanapokon 8.30–12.30 óráig lehet leadni személyesen, de a dokumentumok átvételi igazolással (confirmare de primire) postai úton is továbbíthatók vagy elhelyezhetők az intézmény postafiókjában. Cím: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 310 535.

A TEMETKEZÉSI SEGÉLY hasonló módon igényelhető, a kiadásokat igazoló iratok másolatát postázni kell, vagy elhelyezni a nyugdíjpénztár postafiókjában. A segély e-mailben is igényelhető a következő címeken: daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro, angela.gal@cnpp.ro. A haláleseti juttatásokat postai úton fizetik vagy bankszámlára utalják.