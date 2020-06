Előző írásunk

A hagyomány életünk kerete, amely megadja létünk szerkezetét, megmutatja, hogyan élünk, hova tartozunk, melyek az alapvető értékeink – fogalmazott Bodó Barna, az ötödik Civil Évkönyv szerkesztője a kötet online bemutatóján, amelyen a vaskos kiadvány néhány szerzője beszélt terepen végzett néprajzi kutatásairól, számolt be egy-egy tájegység jelenleg is élő, a közösség és civil szervezetek által életben tartott hagyományairól. A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) által kiadott évkönyvben háromszéki vonatkozású tanulmányok is szerepelnek hímzésekről, mézeskalács-készítésről, az erdővidéki kézművességről, a vargyasi bútorfestésről, orbaiszéki hagyományápolásról.