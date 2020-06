A Transilvania Bank előtt szombat óta folyik a víz – ilyen panaszokat is lehet jelezni. A szerző felvétele

A kézdivásárhelyi önkormányzat régi terve válik valóra azzal, hogy elindul az online hibabejelentő rendszer – mondta Bokor Tibor, aki azért örül ennek, mert így első kézből értesülhet a városban felmerülő problémákról. „Sokszor későre vagy egyáltalán nem jut el hozzám egy-egy kérés vagy probléma, esetleg a közösségi oldalakon talál meg, de hivatalos bejelentés nem érkezik” – vázolta az elöljáró. „Ennek a hibabejelentő rendszernek az a lényege, hogy otthonról bárki bejelenhet egy hibát, ami éppen olyan hivatalos lesz, mintha egy iktatott kéréssel jönne be a hivatalba” – hangsúlyozta.

A rendszer nagy előnye, hogy lekövethető. Ha a bejelentést regisztrálta a rendszer, automatikusan iktatószámot kap, a bejelentett probléma megjelenik egy térképen sárga színnel, amikor pedig megoldódott, zöldre vált, a bejelentő pedig e-mailben értesítést kap a megoldásról – részletezte Szilveszter Szabolcs tanácsos, a rendszer ötletgazdája. Mint fogalmazott: a rendszer egy kétéves koncepció egy részének a vége és másfél éves munka eredménye. A cél az volt, hogy növeljék az önkormányzat tevékenységének átláthatóságát, valamint a problémamegoldás és a kommunikáció hatékonyságát. Ez az első lépés ahhoz, hogy „okossá” tegyék a polgármesteri hivatalt, hiszen nem kell személyesen az iktatóban letenni a folyamodványt egy-egy megoldásra váró probléma kapcsán, hanem otthonról, elektronikus eszközök segítségével regisztrálható minden.

A tanácsos azt is hangsúlyozta, hogy itt elsősorban az önkormányzat hatáskörébe tartozó problémákról lehet szó. „Az örökös vízprobléma nem az önkormányzat hatásköre, viszont ezeket is jelezni kell a rendszerben, mert így mi is látjuk a meghibásodásokat, lekövethetővé válik számunkra, és reméljük, hatással tudunk lenni a szolgáltatóra, hogy hatékonyabban oldja meg a problémákat” – hangsúlyozta. A tizenegy bejelentési tárgykör a következő: elhagyott járművek; építkezések; köztisztaság; közvilágítás; parkok/zöldövezetek/játszóterek; szabálytalan parkolás; szociális szolgálat; utcák/sétányok/járdák/hidak; vandalizmus; víz- és szennyvíz-szolgáltatás; egyéb.

A hibabejelentő rendszerben csak érvényes regisztráció után lehet problémát jelezni. A bejelentés egy szűrőn megy át, hogy a nem valós alapú jelzéseket észrevegye a rendszer. A regisztráció után ki kell választani a hiba kategóriáját, megnevezni a problémát és a pontos címet, ahol felmerült, fényképet is lehet csatolni. A szűrő ellenőrzése után a bejelentő a regisztrációkor megadott e-mail-címre visszajelzést kap a hiba bejelentéséről. A rendszer hamarosan SMS-szolgáltatással, valamint fogadóórára való online jelentkezéssel is bővül. A kétnyelvű hibabejelentő rendszer a sesizari.kezdi.ro linken vagy a kezdi.ro weboldalról a főmenü alatt érhető el.