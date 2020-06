Kit hintáztat a kormány?

A szociáldemokrata Lia Olguța Vasilescu által kezdeményezett, sokat vitatott törvényről van szó, amelyet tavaly júniusban egyetlen ellenszavazat nélkül fogadott el a képviselőház (a tervezetet élesen bíráló akkori ellenzékiek is csak tartózkodtak), és amelyet Klaus Iohannis államfő néhány nap múlva – mialatt Viorica Dăncilă akkori kormányfő biztosította arról, hogy van erre pénz – alá is írt, mert maga is úgy vélte, hogy alacsonyak a nyugdíjak Romániában. Fél év múlva, decemberben – mikor már „saját”, liberális kormánya volt – már úgy vélekedett, hogy ez a nyugdíjtörvény sem eléggé méltányos és kiegyensúlyozott, ezért újat kell kidolgozni, amit az új kabinet szakértői meg is fognak tenni, nyilván a nyugdíjrendszer alapos elemzése után.

Nos, azóta már egy fél év eltelt, és még mindig nem tudjuk, mi lett az elemzéssel, mert a politikusok nyilatkozatából az sem derül ki, hogy befejezéséhez közeledik-e, vagy még ezután kezdődik. Tudjuk viszont – mert már milliók érzik a bőrükön –, hogy a koronavírus-járvány 6–9 százalékkal vetette vissza Románia gazdaságát, ami a tervezett növekedés helyett csökken, és így a bevételek szintje is jóval alacsonyabb a vártnál. Az sem titok, hogy a kiadások nem apadtak arányosan, ellenkezőleg: az egészségügyi felszerelésekre, kényszerszabadságokra, munkanélküli segélyekre és különböző támogatásokra többet költ a kormány a tervezettnél. Hogy ez a különbség mennyivel növelte a 3 százaléknál eleve nagyobbra tervezett költségvetési hiányt, az még nem ismert – valószínűleg ez is elemzés tárgya –, de egyre több jel mutat arra, hogy legtöbb 10 százalékos nyugdíjemelésre futja. Ezt fújják a hazai és külföldi közgazdászok, bankárok, független pénzügyi szakértők és az Európai Bizottság hivatalnokai már a törvény elfogadásától kezdve, és ezt erősítette meg a Standard&Poor’s nemzetközi hitelminősítő is a múlt héten. Kereken és világosan, minden köntörfalazás nélkül. Még arra is figyelmeztet a jelentés, hogy a nagyobb költségvetési kilengések évekre kibillenthetik Romániát az egyensúlyából, hosszú időre leállhat az ország fejlődése. Magyarán a 40 százalékos nyugdíjemelés nem jólétet, hanem szegénységet fog hozni ennek az amúgy is súlyosan megpróbált, minden válságot felkészületlenül fogadó országnak.

Ahol ráadásul választási év van, amikor egyik párt sem akar ujjat húzni 5,1 millió nyugdíjassal. Az SZDP-nek könnyű dolga van, mert a parlamenti többség birtokában bármilyen populista intézkedést ráterhelhet az NLP-re, majd bírálhatja azért, mert nem tudja teljesíteni a rárótt kötelezettségeket. A kormány pedig hol morog, hol dicsekszik, de legfőképpen elemez. Lassan azonban megoldásokkal is ki kell rukkolnia. Jó lenne, ha ezek elsősorban a lakosság, nem pedig a párt érdekeit szolgálnák, és nem csupán a választásokig – de nagyon úgy fest, hogy még önmagát is hintáztatja az Orban-kabinet.