Nyáron is szánkózhatunk Kovásznán

Az új szórakozási lehetőséget kínáló létesítmény sínpályából – melyen a „szánkók” fognak lesiklani –, felvonórendszerből, pénztárépületből és a szánkók raktározására alkalmas csarnokból áll majd.

A kivitelezés teljes költsége meghaladja a hétmillió lejt. A Turisztikai Befektetések Mesterterve részeként – mely hangsúlyosan támogatja a fürdővárosok és balneológiai központok turisztikai létesítményeinek fejlesztését, Kovászna pedig mindkét kritériumnak eleget tesz – az elszámolható költségek 90 százalékos finanszírozására van lehetőség, tízszázalékos önrész mellett. El nem számolható költség a víz- és csatornarendszer megépítése, ezt viszont már megoldották a sípályán. A villanyellátás biztosítását is vállalnia kell a városházának. Ez csak részben megoldott, növelni kell a kapacitást, így a sípálya aljában transzformátorállomásra lesz szükség – magyarázta a részleteket Gyerő József.

A polgármester elmondta: ha a már működő sí- és korcsolyapálya mellett a nyári szánkózás lehetőségét is biztosíthatják, és ha megépül a közelbe tervezett wellnessközpont is, Kovásznán egy olyan szórakozási-kikapcsolódási-sportolási központ alakul ki, mely a város turizmusának kedvező változását hozhatja. A kihasználásban főként az ifjabb és a családos turistákra alapoznak, de az idősebb nemzedékre is számítanak, beleértve a helyieket és a környékbelieket is.

A tervezett pálya az év bármely szakában használható lesz, télen is, ha nincs hó a sízéshez. A továbbiakban dől el, hogy a „szánkók” egy- vagy kétülésesek lesznek-e. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a kétülésesek használhatók jobban, ebben együtt fér el egy gyerek és egy felnőtt.

A létesítmény a sípálya bal oldalán, az úgynevezett „kicsi sípályán” kapna helyet, jelenleg ennek alacsony a kihasználtsága, nincs megvilágítva, nem lehet hóágyúval havat biztosítani. A nagyobbik pályán zavartalan lesz továbbra is a sízés – mondta a polgármester.