Mellszobrot állítanak Bukarestben Ferenc pápának annak emlékére, hogy tavaly háromnapos látogatást tett Romániában. A szobor felállítását Șerban Tarciziu, a bukaresti római katolikus érsekség szóvivője jelentette be tegnap. Elmondta, hogy a szoborállítást az államfői hivatal, a kormány, a főpolgármesteri hivatal és a Vatikán kezdeményezte közösen.

A Darie Dup szobrászművész által készített alkotást jövő kedden avatják fel Bukarest belvárosában, a nunciatúra épületének közelében, alig pár száz méterre II. János Pál pápa mellszobrától, amelyet 2011-ben lepleztek le annak emlékére, hogy 1999-ben az azóta szentté avatott pápa meglátogatta Romániát. II. János Pál pápa volt az első pápa, aki felkeresett egy ortodox országot, hiszen Románia lakosságának több mint 86 százaléka görögkeleti vallású. A bukaresti római katolikus főegyházmegye sajtószóvivője, Şerban Tarciziu lelkipásztor szerint Ferenc pápa romániai látogatása mindenkire nagy hatással volt, és annak mottója – Járjunk együtt! – ráirányította a figyelmet annak fontosságára, hogy „nemcsak vallási, hanem etnikai, társadalmi és politikai szinten járjunk minél inkább együtt”.

Ferenc pápa húsz évvel II. János Pál pápa bukaresti vizitje után tett apostoli látogatást Romániában május 31. és június 2. között. Míg II. János Pál csak Bukarestet kereshette fel, hiszen a román hatóságok akkor nem engedték meg a katolikus egyházfőnek, hogy Erdélybe is ellátogasson, Ferenc pápa Csíksomlyóra is elment, ahol az erdélyi magyar katolikus hívekkel találkozott, de ellátogatott Jászvásárra, a moldvai katolikusok központjába, illetve Balázsfalvára, a román görög katolikusok szellemi központjába is.