Mehet a miniszter

Az Állítsátok meg a munkanélküliség és a szociális összeomlás minisztériumának fekete asszonyát címet viselő dokumentumot 76 szenátor szavazta meg, 28-an ellene voksoltak. Az indítványt kezdeményező Szociáldemokrata Párt a miniszter lemondását követelte, arra hivatkozva, hogy a többek között a kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak járó állami támogatásról is rendelkező 2020/30-as rendeletet olyan rosszul szövegezték meg, hogy hat ízben is módosítani kellett rajta. A vita során az RMDSZ honatyái is bírálták a tárcavezetőt, egyebek mellett annak kapcsán, hogy a járvány ideje alatt külföldről hazatérő állampolgárok munkapiaci elhelyezésére nem nyújtott megoldást, illetve a szükségállapot ideje alatt külföldre utaztatott vendégmunkások körül kialakult helyzetet elfogadhatatlanul kezelte.