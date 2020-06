Baloldali szövetség?

„Tárgyalok ez ügyben Tăriceanu úrral is, Victor Ponta úrral is, és nem csak Bukaresttel kapcsolatban” – jelentette ki Ciolacu, célozva ezzel arra, hogy nagy valószínűséggel országos szintű szövetségben gondolkodnak. Továbbá azt is közölte, hogy a két pártelnökkel közösen egy bizalmatlansági indítvány benyújtását fontolgatják, de ez nem fog megtörténni mindaddig, amíg Romániában érvényben van a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet. A szociáldemokraták egyébként már több alkalommal emlegették, hogy bizalmatlansági indítványt készítenek elő, de konkrétummal még nem szolgáltak.