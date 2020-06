Továbbá a Böjte Csaba, a gyermekotthonokat működtető dévai Szent Ferenc Alapítvány Trianon-napi szentmiséjét is törölte. Az SZNT tegnap délelőtt jelentette meg a közösségi oldalán, hogy a Facebook letiltotta a hirdetéseit, így bejegyzései – például a nemzeti régióknak jogi és költségvetési biztonságot nyújtó európai uniós törvényalkotásáért indított aláírásgyűjtéssel kapcsolatos információk – nem juthatnak el több százezer felhasználóhoz. A közösségi oldal moderátorainál Az aláírásgyűjtés tényleges meghosszabbítását kérjük! című közlemény „verte ki a biztosítékot”. Böjte Csaba ferences szerzetes ugyanakkor arról számolt be, hogy a Facebook-oldaláról törölték a trianoni békediktátum aláírásának centenáriumán tartott emlékező szentmiséjét, sőt, az amerikai zavargásokkal kapcsolatos írását is „szőrén-szálán” eltüntették. (Maszol)

MINDIG LEHET TÖBBET. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint egy román állampolgár átlagosan 33,8 évig dolgozik élete során, azaz ennyi a munkába állástól a nyugdíjazásig tartó aktív kor. Az adatok nem mellesleg 2019-ből származnak. Lényeges ugyanakkor, hogy az aktív kor időtartama folyamatosan nő, 2009-ben még csak 31,4 év volt, vagyis tíz év alatt 2,4 évvel nőtt az aktívan eltöltött idő az életünkben. Az eddigi folyamatot alapul véve könnyen megtörténhet, hogy tíz év múlva még hosszabb lesz a munkálkodva eltöltött idő. A nők egyébként jobb helyzetben vannak: esetükben csupán 30,3 az aktívan, munkával töltött évek száma átlagosan. Igaz, ez is 1,6 évvel több, mint 2009-ben. A férfiak viszont keményen „húzzák az igát”, mivel átlagosan 37 évet töltenek aktívan – ez 3,1 évvel több, mint 11 éve. Az európai uniós átlag egyébként 35,9 év. Összegezve: lehet még többet is dolgozni. (Főtér)

CSAPATOSAN ÉRKEZNEK. A Prahova megyei csendőrség tájékoztatása szerint csak tegnap nyolc medve miatt riasztották a hatóságokat a Prahova-völgyi üdülőtelepeken. Az egyenruhásoknak Sinaián, Buşteni-ben és Azugán is be kellett avatkozniuk, visszakergetve a nagyvadakat az erdőbe. Az elmúlt időszakban többtucatnyi ilyen esetben vált szükségessé a csendőrség közbelépése. A hatóságok felhívják az állampolgárok figyelmét, hogy ne etessék a medvéket, ne közelítsék meg és ne fényképezzék őket, ha közel kerülnek hozzájuk, csapjanak zajt, őrizzék meg nyugalmukat és ne próbáljanak elszaladni. (Agerpres)