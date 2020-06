Nem lehet hivatalos ünnep március 15.

A jogszabály lehetővé tette volna a magyarlakta települések, az önkormányzatok és intézmények számára, hogy saját költségvetésükből támogassák a március 15-i ünnepségek megrendezését, a munkáltatóknak előírta, hogy igény esetén szabadnapot adjanak magyar alkalmazottaiknak, a közszolgálati televízió és rádió pedig különkiadásban számolhatott volna be a magyarság ünnepéről.

A képviselőházi vita során a kezdeményezők nevében Kelemen Hunor arról beszélt, hogy a jogszabály a magyarság ünnepének hivatalos elismeréséről rendelkezik, és nem rövidíti meg a román többséget. Az RMDSZ elnöke azt kérte román képviselőtársaitól: adjanak egy esélyt a „remény politikájának”, ne hallgassanak a gyűlölködőkre, bizonyítsák be, hogy nemcsak porhintés volt, amikor igyekeztek a külföldi partnerek elvárásainak megfelelően viszonyulni az etnikumközi kapcsolatokhoz az európai uniós és NATO-csatlakozás előtt.

Szabó Ödön, az RMDSZ frakcióvezető-helyettese felidézte: az erdélyi magyarság az utóbbi három évtizedben szabadon ünnepelte március 15-ét, két román államfő és tíz miniszterelnök köszöntötte a magyarok ünnepét. Rámutatott: nincs a bukaresti parlamentben olyan román párt, amely -- államfővé vagy miniszterelnökké választott képviselője révén -- ne tett volna ilyen korrekt gesztust a magyar közösség felé, az RMDSZ-tervezet elutasítása pedig szerinte megkérdőjelezné ezen üzenetek őszinteségét, a szavak és tettek közti ellentétet bizonyítaná.

A 2017-ben beterjesztett RMDSZ-es törvénytervezet napirendre tűzését kezdeményező Marius Pașcan, a -- Traian Basescu volt államfő által alapított -- Népi Mozgalom Pártjának frakcióvezetője szerint március 15-ről szóló törvénytervezetével az RMDSZ arra akarja kényszeríteni a románokat, hogy ünnepként fogadják el „negyvenezer erdélyi román lemészárlását és háromszáz falu felperzselését”, és mindazt a szenvedést és elnyomást, amit szerinte az 1848-as magyar forradalom, a magyar királyság és Erdély uniója jelentett az erdélyi románság számára.

Daniel Gheorghe, a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt képviselője azt állította: pártjának nincs kifogása az ellen, hogy a romániai magyaroknak -- a roma vagy tatár kisebbséghez hasonlóan -- törvénnyel elismert ünnepnapjuk legyen, de szerinte egy másik dátumot kellene választaniuk, mert március 15. a románok számára nem a román--magyar testvériséget jelképezi, és olyan, mintha Magyarországon ünnepnappá válna december elseje.

Tudor Benga, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselője abszurdnak nevezte, hogy a román parlamentben a képviselők történelmi sérelmek felemlegetésével foglalkoznak, szerinte a románságnak -- tetszik, nem tetszik -- el kell fogadnia, hogy az erdélyi magyarok március 15-ét nyilvánították ünnepükké.

A képviselőház szerdai ülésén a törvényhozók 234 szavazattal 30 ellenében 22 tartózkodás mellett megerősítették az emberi jogi, vallásügyi és nemzeti kisebbségi szakbizottság jelentését, amely az RMDSZ törvénytervezetének elvetését javasolta. Az RMDSZ-frakciónak 21 tagja van. A parlament felsőháza 2017 novemberében szintén nagy többséggel (82 szavazattal 8 ellenében, 11 tartózkodás mellett) utasította el, hogy március 15. a romániai magyarság hivatalos ünnepe legyen.

Kettős mérce

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő Facebook-bejegyzése szerint a képviselőház a házszabállyal ellentétes módon utasította el a március 15-ét ünnepnappá nyilvánító törvénytervezetet, és – utalva arra, hogy Romániában egyes kisebbségeknek törvény által elismert nemzeti ünnepnapjuk van – megállapítja, hogy a képviselőházi szavazáson „ismét a demokrácia sajátos értelmezéséből fakadó kettős mérce érvényesült”. Hozzáteszi, „amint arra számítani lehetett, a tervezet vitája során most is volt részünk a gyűlölködő fröcsögésből, de figyelemre méltó, hogy akadt olyan román politikus is, aki az elvárt tisztelettel viszonyult a kérdéshez”. „A bukaresti parlament döntésétől függetlenül azonban március 15. továbbra is minden magyar ünnepe, a jelszó pedig ugyanaz marad: Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!” – zárul az RMDSZ listáján a parlamentbe bejutott MPP-s képviselő bejegyzése.