Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–15 óráig tart nyitva. 15 óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 15 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Nemzetközi Építéstudományi Konferencia

Online térben tartják meg június 13–14-én a Nemzetközi Építéstudományi Konferenciát (ÉPKO) – közölte lapunkkal Müller Mihály, a Magyar Mérnöki Kamara (mmk.hu) sajtófelelőse. A Kárpát-medence mérnökeit megszólító rendezvény csaknem negyedszázados múltra tekint vissza, első alkalommal 1997-ben Szovátán szervezték meg. Az ÉPKO az építéstudománnyal foglalkozó, illetve az építőiparban tevékenykedő szakemberek tudományos fóruma, mely nemcsak a szakmai tematika miatt érdekes, hanem a résztvevők, szervezők köre is fontos: Pozsonyból, Kolozsvárról, Temesvárról, Budapestről, Szabadkáról, Debrecenből vesznek részt a határokon átívelő mérnöktalálkozó előkészítésében. A rendezvény fő szervezője Köllő Gábor, további részletek az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) honlapján (emt.ro/esemeny) olvashatók. (L.)

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a Múzeumkertben ma 20.30-tól (esőnap: június 12-én 20.30-tól) José Rivera Felhőtektonika című színművét adja elő Bocsárdi László rendezé­sében.

Fapados kávézó

A modern fizika nagy kérdéseit járják körül ma 19 órától a Fapados Kultúr Café udvarán. Nagy Péter beszélgetéseiben olyan dolgokról mesél, amelyek körülvesznek, izgalmasak, mégis ritkán van alkalmunk közelebb kerülni hozzájuk. A részvétel díjtalan, viszont a helyek száma korlátozott, ezért előzetes foglalás szükséges. Regisztrálni lehet a Facebook-oldalon üzenetben: facebook.com/fapadoskave; telefonon: 0729 879 030 (Zalán), 0741 531 960 (Ágó) vagy a fapados.ro/ottleszek honlapon.

Tánc

PERKŐI TÁNCTALÁLKOZÓ. Június 13-án és 14-én a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és Kézdiszentlélek Polgármesteri Hivatalának szervezésében évről évre megrendezett Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozóját a virtuális térben tartják meg. A fesztivál Facebook-oldalán (Perkotanctalalkozo) a résztvevők egymástól távol, de lélekben együtt ünnepelhetik a magyar néptáncot.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.00 Keresztény élet – igét hirdet Nagy Zoltán református lelkész. 19.30 Erdővidék a nemzeti összetartozás napján. 20.00 Zöldségtermesztés Bibarcfalván. 20.30 Vándorbölcső-átadás Erdőfülében. 21.00 Tűzoltóegység és tűzoltóállomás Erdővidéken. 21.10 Bújj, bújj, zöld ág – a Cimbora Óvoda 2019. évi tanévzáró ünnepélye (2. rész). A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Ma Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Szentmisék 7.30-tól és 18 órától. Az esti szentmise után az udvaron tartják a szokásos úrnapi körmenetet. Kérik a lelkiségeket, a szokásos módon készítsék el az oltárokat. Ma 17 órától szentségimádást tartanak.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. A központi katolikus templomkertben is megtartják 18 órától a körmenetet, ha az idő megengedi. A négy oltár közül a harmadik a cserkészeké. Elvárják az egyetemistákat (csak a nyakkendővel) és itthon levő diákokat (cserkészdísze, akinek van, kötelező!); 17 órától szentségimádás.

SZENT BENEDEK-PLÉBÁNIA. Az Állomás negyedi katolikus templom udvarán 19 órától kezdődik magyar nyelvű szentmise.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bölönben ma 10–13 óráig a Bodor és Alszeg utcában szünetel az áramszolgáltatás.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya étteremben a járvány óta először újra benépesül a német nyelvű törzsasztal. Részvételi díj nincs. Információk: www.stammtisch.ro.

ÚJRAINDULT AZ ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy érkezéskor olvassák el és tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, valamint lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A sík­üveget lomként szállítják el!) Ma Bölönben és Bölönpatakon, pénteken Nagyajtán és Középajtán zajlik a lomtalanítás.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos dokumentumokat elektronikus regisztrációval az aici.gov.ro oldalon is be lehet nyújtani.