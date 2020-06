A már működő rendelők mellett hétfőtől a többi szakorvos is fogadja a pácienseket a sepsiszentgyörgyi megyei kórház poliklinikáján, mától minden osztályra lehet online előjegyzést igényelni – jelentette be András-Nagy Róbert menedzser. A tegnap déli jelentés szerint a kórházban három háromszéki és egy Brassó megyei koronavírussal fertőzött pácienst látnak el, öt személyt fertőzés gyanúja miatt utaltak be.