Mihály vajda és a székely autonómia

Az elmúlt három hónapban szinte semmi sportesemény nem volt a koronavírus-járvány miatt, így érthető, hogy a székelyföldi és erdélyi sportkedvelők már epekedve várják, hogy a német és a magyar labdarúgó-bajnokság után a román pontvadászat is folytatódjék, s kedvenc piros-fehér mezes csapatuk, a Sepsi OSK ismét pályára lépjen. Öröm az ürömben, egyelőre csak a tévékészülékek előtt szurkolhatunk, bár a legutóbbi hírek szerint júliusban a nézők is visszatérhetnek a stadionokba, ha a vírushelyzet továbbra is javul.